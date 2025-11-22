Pavarësisht armëpushimit në Gaza, “më e keqja ende nuk është parë”: Paralajmëron drejtuesja e B’Tselem

Yuli Novak, drejtoreshë ekzekutive e organizatës izraelite për të drejtat e njeriut B’Tselem, ka lëshuar një paralajmërim serioz për politikanët në Shtetet e Bashkuara dhe në mbarë botën. Ajo thotë se situata në Izrael-Palestinë është “katastrofike”.
Edhe pse armëpushimi i ndërmjetësuar nga SHBA-ja ka ulur intensitetin e sulmeve izraelite në Gaza, Novak deklaroi për Al Jazeera se kushtet në terren janë më të rrezikshme se kurrë.
“Paralajmërimi ynë është se ende nuk e kemi parë më të keqen,” tha ajo, duke theksuar se Izraeli duhet të mbahet përgjegjës për shkeljet e shumta në Gaza.
Gjatë dy viteve të fundit, një sërë organizatash për të drejtat e njeriut kanë publikuar raporte ku akuzojnë Izraelin për kryerjen e një gjenocidi në Gaza – një fushatë për shkatërrimin e popullit palestinez. /mesazhi