Pavarësisht armëpushimit, ushtria izraelite kryen sulme me artileri dhe helikopter në Gaza

Ushtria izraelite ka shënjestruar me artileri dhe me zjarr nga helikopterët zona në lindje të Qytetit të Gazës, që ndodhen nën kontrollin e saj sipas fazës së parë të marrëveshjes së armëpushimit, si dhe disa zona në pjesën qendrore të Rripit të Gazës, transmeton Anadolu.
Izraeli po vazhdon ta shkelë armëpushimin e arritur më 10 tetor në Rripin e Gazës, ku, sipas burimeve lokale, artileria izraelite bombardoi disa pika në pjesët lindore të lagjeve Tuffah dhe Shujaiyye në lindje të Qytetit të Gazës.
Po ashtu, një helikopter izraelit hapi zjarr me mitraloz ndaj këtyre zonave.
Nuk u dha informacion nëse ka të vrarë apo të plagosur nga sulmet.
Në pjesën qendrore të Rripit të Gazës, ushtria izraelite gjuajti shumë predha artilerie në zonat në lindje të Kampit të Refugjatëve Bureij, i cili ndodhet nën kontrollin e saj.
Mbrëmë, ushtria izraelite kishte shënjestruar një shkollë në lindje të Qytetit të Gazës, ku ishin strehuar persona të zhvendosur, gjatë një ceremonie dasme. Në sulm humbën jetën gjashtë palestinezë, kryesisht fëmijë.
Në një deklaratë të bërë më 16 dhjetor nga Zyra Mediatike e Qeverisë në Gaza, u njoftua se që nga hyrja në fuqi e armëpushimit më 10 tetor, Izraeli e ka shkelur marrëveshjen e armëpushimit rreth 738 herë, dhe se në këto shkelje kanë humbur jetën mbi 395 palestinezë.