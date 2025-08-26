Pavarësisht bllokadës izraelite, vazhdon dërgimi i ndihmave humanitare nga ajri mbi Gaza

Përpjekjet për të hedhur ndihma humanitare nga ajri në Rripin e Gazës së bllokuar vazhduan edhe të martën, më 26 gusht, ndërsa palestinezët u mblodhën në qytetin qendror Deir al-Balah për të arritur te furnizimet e hedhura me parashutë nga aeroplanët ushtarakë të mallrave, raporton Anadolu.
Turma palestinezësh, duke pritur me orë të tëra nën diellin përvëlues, nxituan drejt pakove me ndihma pasi ato u hodhën nga qielli. Disa arritën të mbledhin furnizimet e kufizuara, ndërsa shumë të tjerë ikën duarthatë.
Dërgesat humanitare nga ajri vijnë ndërsa sulmi dhe bllokada e vazhdueshme e Izraelit në Rripin e Gazës e shtyn enklavën e rrethuar më thellë në një katastrofë humanitare. Bllokada e plotë e Izraelit ndaj Rripit të Gazës që vazhdon që nga fillimi i marsit, ka shkaktuar kushte katastrofike për 2.4 milionë banorët e enklavës, duke çuar në uri, sëmundje të përhapura dhe kolaps të shërbimeve bazë.
Izraeli ka vrarë gati 63 mijë palestinezë në Rripin e Gazës që nga tetori 2023. Fushata ushtarake e ka shkatërruar enklavën, e cila po përballet me uri. Nëntorin e kaluar, Gjykata Ndërkombëtare Penale lëshoi urdhër-arreste për kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu dhe ish-ministrin e tij të Mbrojtjes Yoav Gallant për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit në Gaza.
Izraeli përballet gjithashtu me një padi për gjenocid në Gjykatën Ndërkombëtare të Drejtësisë për luftën e tij në enklavë.