Pavarësisht kufizimeve izraelite, palestinezët falën xhumanë e parë të Ramazanit në xhaminë Al-Aksa

Dhjetëra mijëra palestinezë shkuan në xhaminë Al-Aksa në Kudsin Lindor të pushtuar nga Izraeli për të falur namazin e xhumasë, raporton Anadolu.

Palestinezët arritën në xhaminë Al-Aksa për të falur xhumanë e parë të Ramazanit duke kaluar nëpër pikat e kontrollit nën kufizimet izraelite.

Policia izraelite njoftoi se kishte vendosur më shumë se 3.000 oficerë policie rreth Qytetit të Vjetër në Kudsin Lindor të pushtuar, ku ndodhet xhamia Al-Aksa.

Thuhet se rrugë dhe shtigje të shumta në zonë ishin të mbyllura për trafikun dhe pikat e kontrollit ishin vendosur midis orës 06:00 dhe 15:30 sipas kohës lokale.

Barrikada u ngritën gjithashtu në Qytetin e Vjetër, duke mbyllur disa rrugë. Policia izraelite u pa duke kryer kontrolle identiteti për disa palestinezë dhe duke penguar të tjerët të hynin në Al-Aksa.

Helikopterët e policisë izraelite fluturuan vazhdimisht mbi zonë që nga orët e mëngjesit.

Administrata e Tel Avivit, ashtu si në vitet e fundit, ka vendosur kufizime në udhëtimin nga Bregu Perëndimor i pushtuar në Kuds për namazin e xhumasë.

Numri i palestinezëve të lejuar të hyjnë në Kuds nga Bregu Perëndimor është i kufizuar në 10 mijë, me vetëm burra mbi 55-vjeç, gra mbi 50-vjeç dhe fëmijë nën 12-vjeç të shoqëruar nga anëtarë të ngushtë të familjes të lejuar të kalojnë, me kusht që të kenë leje paraprake.

Palestinezët formuan radhë të gjata në pikën e kontrollit 300 midis Betlehemit dhe Kudsit dhe në pikën e kontrollit Qalandiya midis Ramallahut dhe Kudsit. Shumë palestinezë nuk ishin në gjendje të kalonin nga Bregu Perëndimor në Kudsin Lindor pavarësisht se kishin marrë leje nga autoritetet izraelite.

Izraeli, i cili ka rritur presionin e tij mbi palestinezët në zona të tjera paralelisht me gjenocidin në Gaza, ua ka vështirësuar palestinezëve arritjen dhe lutjen në xhaminë Al-Aksa gjatë viteve të fundit përmes kufizimeve të ngjashme.

