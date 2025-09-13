Pavarësisht se i thoshte se vetura e tij është elektrike, shoferi amerikan gjobitet nga policia për shkak të zhurmës së madhe të sistemit të shkarkimit

Të ngasësh një Dodge Charger elektrik sjell një ndjesi lirie që është njëkohësisht praktike dhe pak futuriste – ajo nga e cila nuk të përjashton, padyshim, është rreziku i një gjobe për “shkarkim shumë të lartë”.
Pikërisht kjo është ajo që përjetoi një pronar, edhe pse Charger Daytona nuk ka fare një sistem të vërtetë shkarkimi, por më tepër një sistem shkarkimi “Dodge Fratzonic”, i cili është një term marketingu për altoparlantët që imitojnë tingullin dhe dridhjet e një shkarkimi benzine.
Kur bëhet fjalë për tinguj të rremë shkarkimi, ky është ndër më të mirët, por shoferi u trondit kur mësoi se mund të përfundonte në këtë situatë.
Në një video një shofer i Minesotës gjobitet nga një oficer policie për “shkarkim të lartë” dhe “prishje të qetësisë”.
Voazch i tha The Drive se po udhëtonte nëpër Stillwater, një qytet me tinguj të rreme për zhurmën, kur gjithçka shkoi keq.
Ai po qëndronte në një semafor kur makina e parë shpejtoi dhe bëri një zhurmë, kështu që oficeri në anën tjetër të kryqëzimit u kthye dhe e ndaloi.
“Oficeri erdhi menjëherë tek unë dhe më tha se shkarkimi i makinës sime ishte shumë i zhurmshëm dhe prishte qetësinë publike. U përpoqa t’i shpjegoja se ishte një makinë elektrike dhe se nuk kishte shkarkim apo motor me djegie, por ai tha se nuk donte të debatonte me mua”, tha shoferi.
Ai pretendon se edhe muaj më vonë, gjoba ende nuk ekziston në sistem.
“Kam telefonuar gjykatën për 10 javë për të caktuar një paraqitje, dhe ende asgjë”, shpjegoi ai.
Ndoshta gjykata do ta kuptojë sa absurde është të gjobisësh dikë për një tingull që as nuk ekziston.