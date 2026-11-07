Pekini i kërkon SHBA-së të korrigjojë “veprimet e saj të gabuara” pas sanksioneve ndaj kompanive kineze për Kubën

Pekini ka kërkuar nga SHBA-ja “të korrigjojë sa më shpejt veprimet e saj të gabuara”, pasi Departamenti Amerikan i Shtetit njoftoi vendosjen e sanksioneve ndaj dy kompanive kineze, për shkak të lidhjeve të pretenduara me Kubën, transmeton Anadolu.
Sipas agjencisë së lajmeve Xinhua, Ministria e Tregtisë tha se Kina “kundërshton fuqishëm sanksionet e njëanshme të SHBA-së ndaj ndërmarrjeve kineze, pasi kjo masë shkel të drejtën ndërkombëtare dhe normat themelore të marrëdhënieve ndërkombëtare”.
Të enjten, Departamenti Amerikan i Shtetit shpalli tetë subjekte dhe dy individë si objekt sanksionesh, si dhe identifikoi pesë anije si pasuri të bllokuara, “për të çuar më tej përpjekjet gjithëpërfshirëse të administratës së Trumpit për t’i dhënë fund aktiviteteve keqdashëse të regjimit kuban, si brenda Kubës, ashtu edhe në të gjithë hemisferën tonë”.
Kompanitë ndaj të cilave u vendosën sanksione përfshijnë dy firma kineze, China National Electronic Import and Export Company (CEIEC) dhe Beijing H&C Technologies Co. Ltd., të cilat SHBA-ja i akuzon se kanë furnizuar forcat e armatosura kubane me komponentë dhe pajisje.
“Ditët e fundit, pala amerikane ka përshkallëzuar sanksionet dhe presionin ndaj Kinës, si dhe ka vendosur kufizime të shumta diskriminuese, të cilat kanë dëmtuar rëndë të drejtat dhe interesat e ndërmarrjeve kineze, janë larguar nga konsensusi i rëndësishëm i arritur nga dy krerët e shteteve dhe kanë minuar stabilitetin e marrëdhënieve ekonomike dhe tregtare Kinë-SHBA”, tha ministria.
Ajo shtoi se Kina rezervon të drejtën për të ndërmarrë masat e nevojshme për të mbrojtur të drejtat dhe interesat e saj legjitime.