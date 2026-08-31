Pentagoni do të trefishojë kapacitetin e prodhimit të sistemeve Patriot dhe THAAD, mes raporteve për mungesë

Ushtria amerikane ka finalizuar kontrata shumëvjeçare me rreziqe të larta me gjigantët e mbrojtjes General Dynamics dhe Lockheed Martin për të zgjeruar ndjeshëm prodhimin e interceptorëve të raketave të avancuara, njoftoi Departamenti i Mbrojtjes të hënën, transmeton Anadolu.
Marrëveshjet shtatëvjeçare synojnë të trefishojnë prodhimin e interceptorëve MSE Patriot Advanced Capability-3 (PAC-3) dhe të katërfishojnë prodhimin e sistemit Terminal High Altitude Area Defense (THAAD).
“General Dynamics dhe Lockheed Martin i janë përgjigjur thirrjes. Ne po shkurtojmë burokracinë, po shkurtojmë afatet kohore dhe po shkallëzojmë me shpejtësi kapacitetin tonë të prodhimit vendas”, tha në një deklaratë Michael Duffey, nënsekretar për blerje dhe mbështetje në Pentagon.
Përpjekja e prodhimit është projektuar për të “rritur sasitë e prodhimit dhe për të përshpejtuar oraret e dorëzimit” dhe synon konkretisht nënkomponentët kritikë siç janë kutitë e motorëve, strehimet dhe seksionet e mesme të kërkuesve, dhe sistemet e vendosjes së mbulesës.
Duffey e karakterizoi marrëveshjen si një përpjekje për të zgjeruar “Arsenalin e Lirisë” dhe për të siguruar që forcat amerikane të ruajnë një avantazh vendimtar teknologjik.
Financimi për kuadrin mbetet subjekt i ndarjeve vjetore të Kongresit.
Përshkallëzimi agresiv vjen mes raporteve se lufta e vazhdueshme me Iranin ka shteruar pjesën më të madhe të municioneve specifike amerikane. Vlerësimet e brendshme thuhet se i përshkruan inventarët e interceptorëve në Evropë si “tej kritikës” pasi qindra u qëlluan gjatë luftës rajonale, e cila filloi më shumë se gjashtë muaj më parë.
Ndërsa Shtëpia e Bardhë dhe Pentagoni zyrtarisht mohojnë çdo mungesë dobësuese, analistët ushtarakë kanë shprehur shqetësime në lidhje me presionin mbi municionet me rreze të gjatë veprimi.