Pentagoni nis hetime për rrjedhjen e të dhënave pasi Musk kritikoi për “informacionet e rreme”

Pentagoni ka nisur një hetim poligrafik për të gjetur burimin e një rrjedhjeje të supozuar të të dhënave pas kritikave të miliarderit amerikan Elon Musk ndaj zyrtarëve për përhapjen e “informacioneve të rreme” për lidhje të tij ushtarake, transmeton Anadolu.

Hetimi u nis pasi Joe Kasper, shefi i shtabit të Sekretarit të Mbrojtjes, bëri thirrje për një hetim mbi “zbulimin e paautorizuar” të detajeve të ndjeshme të sigurisë kombëtare, duke kërkuar që personat përgjegjës të referohen për ndjekje penale.

“Hetimi për rrjedhjet e të dhënave do të fillojë menjëherë dhe do të kulmojë me një raport për Sekretarin e Mbrojtjes. Raporti do të përfshijë një regjistrim të plotë të zbulimeve të paautorizuara brenda Departamentit të Mbrojtjes dhe rekomandime për të përmirësuar përpjekjet e tilla”, shkroi Kasper në një botim për ‘Bloomberg’.

Musk, kompanitë e të cilit kanë miliarda kontrata mbrojtëse, dje vizitoi Pentagonin për të diskutuar uljen e kostove dhe inovacionin.

Megjithatë, polemika shpërtheu edhe para mbërritjes së tij, me ‘The New York Times’ që raportoi se ishte vendosur që ai të marrë informacione top-sekret mbi strategjitë ushtarake të SHBA-së në rast të një konflikti të mundshëm me Kinën.

Duke cituar burime të shumta, gazeta amerikane ngriti shqetësime për qasjen e Muskut në materiale të klasifikuara, duke marrë parasysh lidhjet e tij të gjera të biznesit dhe komentet e mëparshme për Pekinin, përfshirë pohimin e tij se Tajvani është një pjesë integrale e Kinës.

Pavarësisht raporteve, presidenti Donald Trump dhe Sekretari i Mbrojtjes, Pete Hegseth, mohuan çdo plan për t’i dhënë Muskut një qasje të tillë të inteligjencës së nivelit të lartë.

Mes shqyrtimit në rritje, Musk në platformën sociale X bëri thirrje për veprime ligjore kundër zyrtarëve të Pentagonit që zbuluan atë që ai e përshkroi si informacion mashtrues në media.