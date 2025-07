“Për Drenasin Kampion” – Ramiz Lladrovci zyrtarizon pjesëmarrjen në zgjedhje me subjekt të ri

“Për Drenasin Kampion me Ramiz Lladrovcin” do të jetë subjekti i ri me të cilin kryetari aktual i Komunës së Drenasit, Ramiz Lladrovci do të garojë në zgjedhjet lokale të 12 tetorit.

Sipas Lladrovcit, ky vendim nuk është marrë me qëllimin për t’u larguar nga Partia Demokratike e Kosovës (PDK), por me qëllimin për ta mbrojtur Drenasin dhe interesin qytetar nga siç thuhet ‘degradimi i cili përpiqet të vije nga keqbërësit të lidhur me faktorë të ndryshëm, madje edhe të nivelit qendror të PDK-së’.

Përmes njoftimit, Lladrovci po ashtu ka bërë të ditur se subjekti ri do të garojë vetëm në zgjedhjet komunale për asamble dhe kryetar.

Postimi i plotë i Ramiz Lladrovcit

Duke marrë shkas nga zhvillimet e fundit në Kryesinë e Partisë Demokratike të Kosovës,

Paralajmërimet e hershme për rezultatet e votimit nga disa krerë të lartë të PDK-së,

Mungesën e përgjegjësisë dhe integritetit në vendimmarrje, lidhur me të ardhmen e bastionit të UÇK-së dhe PDK-së në Drenas,

Mungesa e vendimit të drejtë dhe të arsyeshëm lidhur me nominimin e kandidaturës për zgjedhjet lokale të 12 Tetorit në Drenas,

Të përfaqësimit të kontributit, meritokracisë dhe mbi të gjitha, respektin për arritjet në komunën dhe qytetarët e Drenasit,

Në kundërshtim me arritjet e Degës së PDK-së në Drenas dhe përpjekjeve për ta larguar udhëheqjen aktuale nga qytetari i Drenasit drejtë bedelëve,

Me shumë mirënjohje dhe falënderim për mbështetjen dhe përkrahjen nga pjesa dërmuese e qytetarëve të Drenasit dhe më gjerë, nga të gjitha viset shqiptare,

Në mbrojtje të vlerave të proklamuara në zanafillën e krijimit të Partisë Demokratike të Kosovës, tani të përçudnuara nga akterë të “pushtetit të tretë” apo keqbërës,

Në mbrojtje të qeverisjes së mirë, me duar të pastra, transparente, llogaridhënëse e në shërbim të qytetarit,

Pas mijëra kërkesave e konsultimeve me qytetarë, simpatizantë dhe anëtarë të PDK-së, të Kryesisë së Degës së PDK-së në Drenas dhe dashamirëve, jap këtë:

DEKLARATË

Vendimi për zëvendësimin e Kryetarit më të suksesshëm në historinë e garës për performancë komunale në Republikën e Kosovës, përmes një procedure dhe votimi të paparë deri më tani, nga Kryesia e emëruar me vendim nga vet udhëheqësi aktual i PDK-së, të zgjedhur pa iu nënshtruar zgjedhjeve të brendshme,

Tejkalon dhe shkel vlerat me të cilat identifikohet PDK-ja: Puna, përkushtimi për qeverisje të mirë, transparente e llogaridhënëse të qeverisjes lokale aktuale,

Vepron në papajtueshmëri me interesin qytetar ku nuk vlerësohet ndershmëria, kredibiliteti dhe integriteti i vendimeve në zbatim të ligjit, barazisë para ligjit dhe gjasave e mundësive të barabarta,

Shkeljen e vlerave identifikuese të Partisë Demokratike të Kosovës dhe qytetarin e Drenasit, trashëgimisë më të shkëlqyer në qeverisjen lokale,

Të motivuar nga këto shkaqe, por, duke mos i cekur të gjitha, ne të nënshkruarit më poshtë, kemi vendosur që të formojmë një subjekt të ri garues për zgjedhjet lokale, jo për tu larguar nga PDK, por për ta mbrojtur Komunën e Drenasit dhe interesin qytetar nga degradimi i cili përpiqet të vije nga keqbërësit të lidhur me faktorë të ndryshëm, madje edhe të nivelit qendror të PDK-së,

Subjekti ri do të garojë vetëm në zgjedhjet komunale për asamble dhe kryetar, me besimin se qytetarët e Drenasit do të vazhdojnë ta duan qeverisjen e mirë, pa korrupsion, bashkë më qytetarët e Drenasit e për Drenasin, jo përmes bedelëve dhe pushtetit të ndërmjetëm.

Subjekti i ri quhet:

PËR DRENASIN KAMPION ME RAMIZ LLADROVCIN

PDKRLl

Ftojmë të na bashkohen të gjithë ata që e duan Drenasin me qeverisjen e shkëlqyer, qeverisjen e pandikuar nga faktorët jashtëligjorë dhe jashtë komunës së Drenasit, ta përkrahin subjektin e ri garues në zgjedhje lokale, duke dëshmuar se qytetari i Komunës së Drenasit nuk meriton këtë trajtim, ka aftësi kritike dhe vepron sipas bindjes së vet dhe nuk lejon të keqpërdoret besnikëria e deritanishme për interesa tjera që më së paku e nderojnë qytetarin e Drenasit.

Bashkë, vazhdojmë, +4. PDKRLl!