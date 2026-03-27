Për javën e katërt radhazi, Izraeli vazhdon t’u ndalojë myslimanëve faljen e xhumasë në Al-Aksa

Autoritetet izraelite për të katërtën javë radhazi vazhdojnë t’i ndalojnë muslimanët të falin namazin e xhumasë në xhaminë Al-Aksa, xhaminë e tretë më të shenjtë në Islam, duke e mbajtur vendin të mbyllur që nga fundi i shkurtit sipas masave emergjente të lidhura me luftën me Iranin.
Policia izraelite i mbajti portat e xhamisë të mbyllura dhe vendosi forca në të gjithë Qytetin e Vjetër të Kudsit për të parandaluar besimtarët të hyjnë në kompleks. Autoritetet e mbyllën xhaminë pasi filloi lufta, duke cituar direktivat e Komandës së Frontit të Brendshëm që ndalojnë tubimet e mëdha.
Që atëherë, lutjet në xhami janë kufizuar vetëm për rojet dhe anëtarët e Vakëfit Islam, i cili mbikëqyr vendin. Autoritetet izraelite mbyllën gjithashtu Kishën e Varrit të Shenjtë, një nga vendet më të rëndësishme të shenjta të Krishterimit.
Dëshmitarët thanë për Agjencinë Anadolu se policia i ka penguar palestinezët të luten në rrugët pranë mureve të Qytetit të Vjetër, përfshirë Rrugën Salah al-Din. Në Kuds kanë qarkulluar thirrje duke i nxitur besimtarët të luten sa më afër të ishte e mundur me Al-Aksanë për shkak të mbylljes së saj të vazhdueshme. Palestinezët në vend të kësaj janë lutur në xhami më të vogla në gjithë qytetin.
Më herët të mërkurën, qeveria izraelite e zgjati gjendjen e jashtëzakonshme deri në mesin e prillit, megjithëse mbetet e paqartë nëse xhamia do të mbetet e mbyllur deri atëherë.
Izraeli e mbylli Al-Aksën pas fillimit të luftës së tij me Iranin më 28 shkurt, duke përmendur shqetësime sigurie, ndërsa Irani ka nisur sulme hakmarrëse me raketa dhe dronë që synojnë Izraelin dhe atë që ai e përshkruan si interesa të ShBA-së në rajon.
Autoritetet gjithashtu penguan faljen e Fitër Bajramit në këtë vend këtë vit për herë të parë që kur Izraeli pushtoi Kudsin Lindor në vitin 1967. Pavarësisht dënimeve nga vendet arabe dhe muslimane, autoritetet izraelite kanë refuzuar të rihapin xhaminë. Besimtarët në Kudsin Lindor thanë se mbyllja është e pajustifikuar dhe e motivuar politikisht.