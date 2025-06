Për shumë vite qëndroi në garazh, një Alfa Romeo Montreal e vitit 1972 po shitet për 55 mijë euro – ka vetëm 59 mijë milje të kaluara

Montreali i bukur i vitit 1972 ishte fshehur në një garazh për vite me radhë, dhe tani është në kërkim të një shtëpie të re. Pronari kërkon pak më shumë se 55,000 euro për këtë bukuri.

Kur flasim për makinat sportive italiane të viteve shtatëdhjetë, është e vështirë të mos e vendosësh Montrealin në krye të listës.

I projektuar nga Marcello Gandini – i njëjti gjeni që vetëm një vit më parë krijoi Miura-n për Bertone – Montreal është një kupe me linja interesante, e cila ka mbetur në kujtesën e shumë entuziastëve.

Këto ditë, një i tillë është nxjerrë në shitje në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pasi kishte qëndruar në një garazh për një kohë shumë të gjatë.

Shkurt, historia e tij është një nga ato që duken si një skenar për një film të bazuar në një ngjarje të vërtetë.

I prezantuar për herë të parë për publikun në vitin 1970, Montreal lindi nga një bashkëpunim i jashtëzakonshëm midis Alfa Romeo dhe Bertone, dhe u projektua nga i lartpërmenduri Marcello Gandini.

Makina është projektuar të jetë një grand tourer elegant, por edhe sportiv, me linja tërheqëse dhe drita pjesërisht të tërheqshme.

Nën kapakun e motorit ndodhet një motor 2-litërsh V8 i zhvilluar nga Alfa për garat. Megjithatë, pavarësisht supozimeve të mira, Montreali nuk arriti kurrë të barazonte suksesin komercial të rivalëve të tij.

Prodhimi përfundoi në vitin 1977, pas rreth 3,900 njësive, dhe që atëherë makina ka mbetur kryesisht nën radarin e koleksionistëve dhe entuziastëve. Por sot gjërat po ndryshojnë.

Ndër njësitë që kanë mbijetuar është ky Montreal i vitit 1972, i zbuluar në një garazh në Oregon. Ka një motor V8 të rindërtuar me ndërrues manual origjinal me 5 shpejtësi me 59,000 milje në orë.

Funksionon në mënyrë perfekte dhe është një bazë ideale për një restaurim konservativ ose për ata që duan të shijojnë një youngtimer.

Disqet nuk janë origjinale, ngjyra është padyshim e dëmtuar dhe pjesa e brendshme – megjithëse e plotë – do të kërkonte një pastrim të plotë. Asgjë që do të trembte një entuziast të vërtetë me aftësi minimale të punës me karrocerinë.

Pronari e ofron atë në Craigslist për 60,000 dollarë (rreth 55,300 euro). Sigurisht, do të duhet një investim i vogël për ta rikthyer atë në gjendjen e tij origjinale – duke filluar me disqet e duhura – por vlera historike dhe sharmi i përjetshëm i ikonës italiane janë tashmë aty.