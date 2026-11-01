Për të pestën ditë radhazi protestohet për Arlinda Zekajn, tubimi nis në orën 17:00

Për të pestën ditë radhazi, sot do të mbahet protestë në Prishtinë, në kërkim të drejtësisë për vrasjen e 49-vjeçares Arlinda Zekaj në Vitomiricë të Pejës.
Protesta është paralajmëruar të nisë në orën 17:00, nga sheshi “Zahir Pajaziti”, ndërsa organizatorët janë nga Kolektivi për Mendim dhe Veprim Feminist.
Përmes një njoftimi, Kolektivi ka bërë të ditur se kërkesat e tyre vazhdojnë të mbeten të njëjta: drejtësi për Arlindën, përgjegjësi institucionale dhe siguri për të gjitha gratë në Kosovë.
“Të dielën bëhen shtatë ditë nga dita kur Arlinda Zekaj u vra e pesë ditë që ne jemi në rrugë duke kërkuar drejtësi për të e për çdo grua të vrarë. Pesë ditë që me ngulm kërkojmë siguri dhe liri për çdo grua të gjallë. Kërkesat tona janë të qarta, por shteti vazhdon të refuzojë të na dëgjojë”, thuhet në njoftim.
Organizatorët kanë paralajmëruar se protestat do të vazhdojnë derisa institucionet përgjegjëse të japin llogari për dështimet që, sipas tyre, çuan në rastin e Arlindës.
“Ne nuk zmbrapsemi dhe çdo ditë që çel do të na gjejë në sheshe e përballë institucioneve që e dështuan Arlindën e po vazhdojnë ta dështojnë çdo çikë e gru në Kosovë”, thuhet ndër të tjera në thirrjen e tyre.
Në fund, Kolektivi u ka bërë thirrje qytetarëve që t’i bashkohen protestës së sotme dhe të kërkojnë drejtësi për Arlinda Zekajn dhe për çdo grua të vrarë.