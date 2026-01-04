Përditësimi i fundit, deri në dy orë po zgjasin pritjet në këtë pikë kufitare për të dalë nga Kosova

Qendra Kombëtare për Menaxhiin e kufirit ka bërë përditësimin e të dhënave të fundit nëpër pikat kufitare.
Bazuar në këto të dhëna, fluks më i madh i qytetarëve që po largohen nga Kosova, vërehet në pikën doganore në Merdare.
Në këtë pikë kufitare për të dalë nga Kosova, pritjet po zgjasin gati dy orë, ndërsa kolona e automjeteve është rreth 1 kilometer, raporon IndeksOnline.
Pritje për ta lëshuar Kosovën ka edhe në pikat doganore në Jarinje e të Dheu i Bardhë.
Në Jarinjë pritjet po zgjasin deri 1 orë, ndërsa të Dheu i Bardhë për të dalë nga Kosova, pritet po zgjasin deri 25 minuta.
Në pikat tjera kufitare situata është e qetë dhe nuk ka pritje në hyrje dhe dalje.