Përdoruesit në BE do të presin ende për Siri AI, Apple ka një strategji interesante

Një nga funksionet kryesore të reja të iOS 27 dhe iPadOS 27 është versioni i ri i asistentit Siri, i fuqizuar nga inteligjenca artificiale.
Megjithatë, ky funksion ende nuk është i disponueshëm në Bashkimin Evropian, edhe pse Apple publikoi muajin e kaluar versionet e reja të sistemeve operative.
Sipas gazetarit Mark Gurman, i cili konsiderohet burim i besueshëm për informacionet rreth Apple, përdoruesit në BE nuk duhet të presin që Siri AI të jetë i disponueshëm së shpejti.
Sipas raportimeve, Apple mund të jetë duke shfrytëzuar mungesën e Siri AI në BE për t’i nxitur përdoruesit e pakënaqur të ushtrojnë presion ndaj rregullatorëve evropianë.
Në këtë mënyrë, kompania do të mund të përfitonte nga presioni i përdoruesve ndaj institucioneve të BE-së për ndryshimin ose lehtësimin e rregullave.
Kjo do të ishte një strategji mjaft e pazakontë: përdoruesit do të blinin pajisje të reja pa një prej funksioneve kryesore të reklamuara dhe më pas do të nxiteshin të kërkonin nga rregullatorët që t’ua mundësonin atë funksion.
Megjithatë, kjo mbetet vetëm një mundësi e raportuar dhe jo një strategji e konfirmuar zyrtarisht nga Apple.
Gurman sugjeron që për të kuptuar se sa mund të zgjasë pritja duhet parë shembulli i Apple Intelligence. Ky funksion u bë i disponueshëm jashtë BE-së në tetor 2024, ndërsa në Bashkimin Evropian mbërriti në mars 2025 – rreth pesë muaj më vonë.
Sipas tij, në skenarin më optimist, përdoruesit evropianë mund të presin një vonesë të ngjashme edhe për Siri AI. Në skenarin më pesimist, pritja mund të zgjasë dukshëm më shumë.