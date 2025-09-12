Përfaqësuesi i Pakistanit në KS-OKB: Izraeli agresor, pushtues dhe shkelës i ligjit ndërkombëtar

Pakistani dhe Izraeli zhvilluan debat të ashpër në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara (KS-OKB), ku po diskutohej sulmi izraelit ndaj ekipit negociator të Hamasit në Katar, transmeton Anadolu.
Këshilli i Sigurimit i OKB-së u mblodh për të diskutuar për sulmin e Izraelit ndaj ekipit negociator të Hamasit në Katar nën titullin “Situata në Lindjen e Mesme”.
Në takim, përfaqësuesi i përhershëm i Izraelit në OKB, Danny Danon mbrojti sulmin e Izraelit në Doha duke e krahasuar atë me sulmin e SHBA-së ndaj udhëheqësit të Al-Kaedës, Osama bin Laden, dhe pasi nënkuptoi se Pakistani po ofronte strehim për terrorizmin, përfaqësuesi i përhershëm i Pakistanit në OKB, Asim Iftikhar Ahmad mori fjalën.
“Është e papranueshme, madje qesharake, që Izraeli, një agresor dhe pushtues, një shkelës i vazhdueshëm i Kartës së OKB-së dhe ligjit ndërkombëtar, të abuzojë me këtë asamble, të mosrespektojë shenjtërinë e saj dhe të akuzojë të tjerët për akuza të pabaza, që në thelb synojnë të maskojnë veprimet e veta të paligjshme dhe shkeljet e ligjit ndërkombëtar”, deklaroi Ahmad.
“Nuk është hera e parë që Izraeli e bën këtë. Izraeli është pushtues që nuk dëgjon askënd, madje as miqtë e tij, nëse ka ndonjë, nuk i kushton vëmendje asnjë këshille dhe madje kërcënon anëtarët e komunitetit ndërkombëtar, mediat ndërkombëtare dhe institucionet ndërkombëtare të të drejtave të njeriut dhe humanitare”, tha Ahmad.
Ai theksoi se veprimet e Izraelit mbrohen nga mbrojtësit e tij. “Këta mbrojtës shfaqen vazhdimisht me veprimet e tyre të paligjshme dhe sfidën ndaj komunitetit ndërkombëtar dhe si të gjithë pushtuesit, Izraeli luan rolin e viktimës edhe pse është agresori”, tha Ahmad.
Sipas tij, Pakistani luan rol në vijën e parë në luftën kundër Al-Kaedës. Ahmad kritikoi Izraelin për përdorimin e deklaratave shtrembëruese në lidhje me Pakistanin për të legjitimuar veprimet e veta të paligjshme dhe shkeljet e ligjit ndërkombëtar.
“Ne nuk mund të pranojmë nënkuptimet e një shteti ‘hajdut’ të papërgjegjshëm që është autori i llojit më të keq të terrorizmit shtetëror që kemi parë në Gaza dhe në territoret e pushtuara palestineze për dekada të tëra”, tha Ahmad.
Përfaqësuesi i përhershëm i Izraelit në OKB, Danon mori fjalën dhe përsëriti pretendimin e tij. “Ndoshta u ofenduat nga fjalimi im, kërkoj ndjesë, por unë jam i kujdesshëm që t’u përmbahem fakteve në fjalimin tim. E vërteta është se Osama bin Laden u vra në Pakistan dhe askush nuk e dënoi SHBA-në”, tha ai.