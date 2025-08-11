Përfaqësuesi palestinez në OKB i bën thirrje Këshillit të Sigurimit të çojë gazetarë në Gaza

Pak orë para se forcat izraelite të vrisnin ekipin e Al Jazeera në Gaza City, ambasadori palestinez në OKB, Riyad Mansour, kërkoi nga Këshilli i Sigurimit që të marrë me vete gazetarë në Gaza për të parë nga afër çfarë po ndodh.
“Pse ju, Këshilli i Sigurimit, nuk merrni me vete 100 gazetarë nga vendet tuaja dhe vende të tjera për të verifikuar saktësisht çfarë po ndodh në Gaza?” tha Mansour në një seancë të rrallë të fundjavës. Ai sfidoi kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu që, nëse është i sigurt se akuzat ndaj tij janë “një gënjeshtër globale”, të lejojë hyrjen e gazetarëve në Rripin e Gazës për të parë realitetin.
Netanyahu, në një deklaratë për mediat të dielën, tha se kishte dhënë leje për hyrjen e disa gazetarëve të huaj, por shtoi se “problemi është garantimi i sigurisë”. /mesazhi