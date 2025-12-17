Përfitoni vitaminën C nga fruti më i preferuar i stinës, zbuloni çfarë efektesh sjell konsumi i mandarinave

Mandarina përmbajnë shumë antioksidant, përfshirë vitaminën C, që luan rol të rëndësishëm për sistemin imunitar, duke ulur inflamacionin.
Mandarina nuk ka yndyrë, përmban kalori të shumta të shëndetshme, karbohidrate, sheqer natyral, fibra, pak proteinë dhe më e rëndësishmja përmban 72mg vitaminë C.
Kjo sasi e vitaminës që gjendet në mandarinë, përmbush 60% të nevojave të organizmit në baza ditore.
Vitamina C ndihmon kundër kancerit, nxit prodhimin e kolagjenit, duke mundësuar një lëkurë të mirë e pa rrudha e ndihmon organizmin për të absorbuar më mirë hekurin nga ushqimi.
Përveç këtyre të mirave, mandarinat ndihmojnë një person të humbë peshë pasi nuk përmban kalori të dëmshme.
Për shkak të ëmbëlsisë që ka, mund të zëvendësojë shumë ushqime të tjera të ëmbla e të dëmshme që njerëzit priren t’i konsumojnë. Si për shembull biskota të ndryshme që blihen e që përmbajnë shumë sheqer e ëmbëltues artificialë.
Mandarina ndihmon kundër formimit të gurëve në veshkë pasi përmban citrat, një agjendë që mbron formimin e këtyre gurëve.