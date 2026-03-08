Përflitet si lideri i ardhshëm i Iranit, mediat në Izrael: Djali i Ajatollah Khameneit i plagosur pas sulmeve të fundit

Mojtaba Khamenei, djali i udhëheqësit të ndjerë suprem të Iranit, i cili raportohet gjerësisht si një nga kandidatët kryesorë për ta pasuar atë, i mbijetoi një sulmi të fundit nga forcat izraelite.
Sipas mediave në Izrael sulmi erdhi ndërsa pasiguria vazhdon mbi procesin e trashëgimisë pas vdekjes së Ajatollah Ali Khameneit në sulmin hapës të Operacionit “Luani që Ulërin”.
Më herët të dielën, Hossein Mozafari, një anëtar i Asamblesë së Ekspertëve të Iranit, tha se organi pritet të mblidhet brenda 24 orëve të ardhshme për të zgjedhur udhëheqësin suprem të ardhshëm të vendit.
Deklarata bie ndesh me raportet e mëparshme të cituara në Izrael dhe nga transmetuesi i lidhur me opozitën, Iran International, i cili tha se organi klerikal me 88 anëtarë e kishte zgjedhur tashmë Mojtaba Khamenein si pasardhës të babait të tij.
Pavarësisht raportimeve, Mojtaba Khamenei nuk është shfaqur publikisht dhe as nuk ka lëshuar ndonjë deklaratë që nga fillimi i luftës, dhe udhëheqja klerike e Iranit nuk ka njoftuar zyrtarisht një pasardhës.
Sipas raportimeve, disa anëtarë të familjes së ngushtë të Mojtaba Khameneit – përfshirë babain, nënën, gruan dhe djalin e tij – u vranë në sulmin e parë në kompleksin e udhëheqësit suprem në Teheran.
Mbijetesa e tij vjen mes spekulimeve se Izraeli mund të përpiqet ta shënjestrojë edhe atë.
Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, ka paralajmëruar gjithashtu se zgjedhja e djalit të Khameneit si udhëheqës suprem do të ishte e papranueshme, duke thënë se një veprim i tillë do të përfaqësonte një vazhdim të politikave të ashpra të babait të tij.
Asambleja e Ekspertëve, një këshill klerikal me 88 anëtarë, është përgjegjës sipas kushtetutës së Iranit për emërimin e udhëheqësit suprem kur pozicioni mbetet i lirë. Udhëheqësi mban autoritetin përfundimtar mbi ushtrinë, shërbimet e sigurisë dhe politikat kryesore shtetërore të vendit. /tema