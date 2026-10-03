Ka përfunduar faza e parë e punimeve në Xhaminë “Koxha Mehmed Beu” në Tabanoc, njofton Muftinia e Bashkësisë Fetare Islame-Kumanovë.
Punimet në këtë fazë kanë përfshirë pastrimin e hapësirës së jashtme dhe vendosjen e kufijve të oborrit të xhamisë. Sipas Muftinisë, punimet janë realizuar në koordinim me institucionet përkatëse, ndërsa në ditët në vijim pritet të nisë edhe faza e dytë.
Muftinia e BFI-së Kumanovë ka shprehur falënderim të veçantë për ministrin e Kulturës dhe Turizmit, Sedat Sulejmani, për përkrahjen në këtë proces.
Falënderime janë adresuar edhe për këshilltarin shtetëror për mbrojtjen e trashëgimisë kulturore dhe anëtarin e Kabinetit të Ministrit, mr. Afet Jasharin, drejtorin e Drejtorisë për Konservim, Aleksandar Jordanovskin, si dhe për besimtarët nga vendi dhe diaspora që kanë kontribuar në realizimin e punimeve.
Muftinia e Kumanovës thotë se puna do të vazhdojë me fazën e dytë, me synimin për përmirësimin dhe ruajtjen e kësaj xhamie./ina-online/
Përfundon faza e parë e punimeve në Xhaminë “Koxha Mehmed Beu” në Tabanoc të Kumanovës
Ka përfunduar faza e parë e punimeve në Xhaminë “Koxha Mehmed Beu” në Tabanoc, njofton Muftinia e Bashkësisë Fetare Islame-Kumanovë.