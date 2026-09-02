Përfundon takimi, Kurti nuk deklarohet, Abdixhiku thotë se vendi po shkon drejt zgjedhjeve

Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdixhiku, ka folur për media pas përfundimit të takimit me kryetarin e Lëvizjes Vetëvendosje, Albin Kurti, i cili u zhvillua sot në Kuvend.
Abdixhiku ka thënë se takimi ishte një njoftim i rregullt mes dy partive, pas zhvillimeve të fundit politike dhe vendimeve të marra brenda tyre.
“Është njoftim i rregullt. Pas zhvillimeve në dy partitë, siç e do rendi, kur kemi procese diskutuese duhet të njoftojmë edhe zyrtarisht njëri-tjetrin për vendimet partiake. Atë që ka ndodhur dje e njoftova zyrtarisht Kurtin, edhe ai për zhvillimet në partinë e tij”, ka thënë Abdixhiku.
I pyetur se çfarë pritet të ndodhë pas situatës së krijuar në LDK, ku gjashtë deputetë kanë dalë kundër votimit të Bekim Sejdiut për president, Abdixhiku tha se tashmë duhet të pyeten ata që, sipas tij, kanë vendosur ta çojnë vendin drejt një situate të paqartë.
“Tani duhet t’i pyesni ata që kanë vendosur ta dërgojnë Kosovën në një gjë të paqartë. Ne do të përpiqemi të kemi takim, por gjendja numerike është kjo që është”, u shpreh ai.
Abdixhiku u pyet edhe nëse ekziston mundësia që të gjendet një zgjidhje me Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës (AAK), në mënyrë që vendi të mos shkojë në zgjedhje.
“Jo, nuk është punë për mua. Unë jam përpjekur që të bëj zgjidhje. Nganjëherë është mirë të ndihmojnë në zgjidhje. Nëse distancohen edhe nuk marrin pjesë në zgjidhje, atëherë vetvetiu po shkaktojnë zgjedhje të parakohshme. Kështu zbehet zgjidhja. Qeveria dhe çështja e presidentit duhet të zgjidhen normalisht”, tha Abdixhiku.
Ndërkaq, i pyetur drejtpërdrejt nëse Kosova po shkon drejt zgjedhjeve, Abdixhiku tha se pozicionet e bëra publike po krijojnë një situatë ku nuk ka mundësi të mjaftueshme numerike për të arritur një rezultat.
“Fatkeqësisht, sa po shoh, me pozicionet e bëra publike, ne po krijojmë një situatë pa mundësi numerike për të pasur një rezultat”, deklaroi Abdixhiku.
Deklaratat e tij vijnë pas zhvillimeve të fundit rreth kandidaturës së Bekim Sejdiut për president dhe përpjekjeve për të shmangur një krizë të re politike dhe mundësinë e zgjedhjeve të parakohshme.