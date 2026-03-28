Përgatituni për “turbulenca” – si mund ta riformësojë konflikti në Lindjen e Mesme mënyrën se si fluturojmë

Nga një histori suksesi të jashtëzakonshëm në një periudhë pasigurie, qendrat ajrore të Gjirit po përballen me sfida serioze për shkak të konfliktit në Lindjen e Mesme. Ndërprerjet e fluturimeve, rritja e çmimeve dhe ndryshimi i besimit të udhëtarëve mund të riformësojnë mënyrën si udhëtojmë në të ardhmen.
Dikur ishte një ndalesë e thjeshtë në botën e aviacionit global, një pikë e pluhurosur ku avionët luksozë ndalonin gjatë udhëtimeve të gjata nga Mbretëria e Bashkuar drejt pjesëve të largëta të Perandorisë së dikurshme Britanike, si India dhe Australia. Në vitet 1960, kishte vetëm një pistë të thjeshtë prej rëre në shkretëtirë, e përdorur si pikë furnizimi për avionët që udhëtonin drejt destinacioneve më ekzotike.
Sot, Dubai është një nga qendrat kryesore të aviacionit botëror, dhe Aeroporti Ndërkombëtar i Dubait (DXB) është zemra e tij. Vetëm në vitin 2024, mbi 92 milionë pasagjerë kaluan nëpër sallat e tij moderne, të shtruara me mermer dhe të mbushura me dyqane të ndritshme.
Kjo e bën DXB-në aeroportin më të ngarkuar në botë për pasagjerë ndërkombëtarë – duke lënë pas aeroporte të mëdha si Heathrow i Londrës, i cili shërbeu pak më pak se 83 milionë pasagjerë. Dhe Dubai nuk është i vetmi në rajon: aeroportet rivale në Abu Dhabi dhe Doha të Katarit, ndonëse më pak të ngarkuara, trajtuan së bashku rreth 87 milionë pasagjerë.
Në kushte normale, këto tri aeroporte në Gjirin Persik menaxhojnë më shumë se 3.000 fluturime çdo ditë, shumica e të cilave operohen nga kompanitë ajrore vendase si Emirates, Etihad dhe Qatar Airways.
Megjithatë, konflikti në Lindjen e Mesme ka pasur një ndikim të madh në aviacionin global. Fillimisht, u paralizua trafiku ajror në disa nga hapësirat ajrore më të ngarkuara në botë, duke lënë avionë të bllokuar në aeroporte dhe qindra mijëra pasagjerë pezull. Edhe sot, trafiku ajror në rajon mbetet i çrregulluar.
Një tjetër problem i madh është furnizimi me karburant. Meqenëse furnizimet nga rafineritë në Gjirin Persik janë bllokuar pasi Irani ka kufizuar kalimin në Ngushticën e Hormuzit, situata është bërë shqetësuese. Ky rajon zakonisht siguron rreth gjysmën e importeve të karburantit të avionëve për Evropën, dhe frika për mungesa ka bërë që çmimet të dyfishohen që nga fillimi i konfliktit. Disa kompani ajrore kanë filluar tashmë të reduktojnë fluturimet.
Edhe pse këto probleme pritet të dominojnë situatën në afat të shkurtër dhe me shumë gjasë do të sjellin rritje çmimesh në muajt në vijim mbetet një pikëpyetje për ndikimin afatgjatë.
Veçanërisht, ekspertët po pyesin se çfarë do të ndodhë me të ashtuquajturin “modeli i Gjirit” në aviacion, i cili ka transformuar udhëtimet në distanca të gjata dhe i ka bërë ato më të përballueshme. Kjo ka pasoja të mëdha për kompanitë ajrore, pasagjerët dhe bizneset në Lindjen e Mesme që varen nga lidhjet e shumta ajrore të rajonit.
Kaos në sallat e nisjeve
Qendrat ajrore të Gjirit, që zakonisht funksionojnë si mekanizma të mirorganizuar, u ndalën papritur pas sulmeve të para SHBA-Izrael ndaj Iranit në fund të shkurtit. Me mbylljen e hapësirës ajrore në të gjithë rajonin, shumë avionë mbetën në tokë, ndërsa disa që ishin tashmë në ajër u detyruan të ktheheshin pas.
Dhjetëra mijëra pasagjerë mbetën të bllokuar në Dubai, Abu Dhabi dhe Katar, shumë prej tyre udhëtarë transit që kishin ardhur vetëm për të ndërruar avion. Ndërkohë, Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Katari u bënë objekt i sulmeve hakmarrëse me dronë dhe raketa nga Irani, duke krijuar një atmosferë të tensionuar dhe frikësuese për ata që ishin të bllokuar në aeroporte dhe hotele.
Edhe shumë pasagjerë të tjerë në mbarë botën nuk arritën të udhëtonin sipas planeve, pasi fluturimet e tyre kalonin përmes këtyre qendrave të Gjirit. Ata u detyruan të kërkonin alternativa në kushte të vështira dhe shpesh kaotike.
Kompanitë ajrore si Emirates dhe Etihad nisën brenda pak ditësh një shërbim të kufizuar për të kthyer pasagjerët në shtëpi, ndërsa Qatar Airways veproi në të njëjtën mënyrë pak më vonë. Edhe kompani të tjera jashtë rajonit organizuan fluturime shtesë, ndërsa disa qeveri, përfshirë atë të Mbretërisë së Bashkuar, angazhuan avionë të posaçëm për të ndihmuar qytetarët të largoheshin nga zona.
Që nga ajo kohë, situata është stabilizuar disi, dhe të tri kompanitë kryesore kanë rifilluar fluturimet e rregullta nga qendrat e tyre. Megjithatë, oraret mbeten të kufizuara dhe shpesh të paqëndrueshme. Sipas analistëve të Ciriumit, më shumë se 30.000 fluturime drejt Lindjes së Mesme janë anuluar që nga fillimi i konfliktit.
Kjo situatë është bërë edhe më e dukshme për publikun, pasi shumë udhëtarë ndanë përvojat dhe frustrimet e tyre në rrjetet sociale apo në media.
Një prej tyre ishte Ian Scott, i cili po udhëtonte nga Melbourne drejt Venecias përmes Dohas. Fluturimi i tij nga kryeqyteti i Katarit u detyrua të kthehej në mes të rrugës, dhe më pas ai kaloi disa ditë i strehuar në një hotel. Në fund, vendosi të udhëtonte për dy ditë me makinë nëpër shkretëtirë drejt Omanit, prej nga arriti të sigurojë një fluturim për t’u larguar.
Sot ai shprehet se në të ardhmen do të shmangë fluturimet përmes qendrave ajrore të Gjirit, edhe pasi të përfundojnë konfliktet – sepse, sipas tij, nuk ka besim se problemet në rajon do të marrin fund aty.
Si u bënë kaq të suksesshme qendrat ajrore të Gjirit
Dhe pikërisht mendimet e udhëtarëve si Ian janë ato që shqetësojnë më shumë drejtuesit e këtyre aeroporteve. Edhe pse Dubai, në veçanti, është kthyer në një destinacion të rëndësishëm turistik dhe biznesi, më shumë se gjysma e pasagjerëve që kalojnë nëpër qendrat ajrore të Gjirit nuk qëndrojnë aty – ata thjesht ndërrojnë avion.
Sipas të dhënave, vitin e kaluar 47% e pasagjerëve në Dubai ishin tranzit, krahasuar me 54% në Abu Dhabi dhe 74% në Doha.
Ky është thelbi i modelit të aviacionit të Gjirit. Pasagjerët transportohen nga qytete të ndryshme të botës me fluturime të gjata, për të kapur lidhje të planifikuara me kujdes, të cilat i çojnë më pas drejt destinacioneve të tjera, po aq të largëta. Kjo u mundëson atyre të udhëtojnë, për shembull, nga Bostoni në Bali, ose nga Amsterdami në Antananarivo, me vetëm një ndalesë dhe pa shumë komplikime.
Ky model ndryshon nga sistemi tradicional “hub-and-spoke” (qendër dhe degë), ku pasagjerët transportohen fillimisht nga fluturime të shkurtra drejt një aeroporti qendror, për t’u transferuar më pas në avionë të mëdhenj për fluturime ndërkombëtare të gjata. Ai gjithashtu ndryshon nga modeli “point-to-point”, ku pasagjerët udhëtojnë drejtpërdrejt mes qyteteve, zakonisht me avionë më të vegjël.
Qasja e kompanive ajrore të Gjirit kombinon komoditetin e udhëtimeve direkte me përfitimet ekonomike të modelit me qendër. Është një model unik, shumë i varur nga pozita gjeografike e rajonit.
Brenda rreth tre orësh fluturim nga Gjiri përfshihen Lindja e Mesme, nënkontinenti indian dhe madje zona pranë Kinës – një treg i madh dhe shumë i rëndësishëm. Kjo u ka mundësuar kompanive ajrore të rajonit të ndërtojnë rrjete të fuqishme, jo vetëm duke lidhur kryeqytetet, por edhe qytetet dytësore dhe terciare, duke bërë të mundur udhëtime me vetëm një ndalesë.
Pozicioni strategjik i rajonit në fillim të shekullit e vendosi atë në një pozitë ideale për të përfituar nga rritja e shpejtë e tregjeve si Kina dhe India — tregje që fillimisht u nënvlerësuan nga kompanitë ajrore evropiane dhe amerikane.
Një tjetër faktor i rëndësishëm ishte fakti që këto kompani ajrore ishin relativisht të reja dhe mund të investonin në flota moderne, të përshtatura për këtë model. Fillimisht u përdor gjerësisht avioni me dy motorë Boeing 777, me kapacitet rreth 300 pasagjerë dhe rreze të gjatë fluturimi. Më vonë, edhe Airbus A380 u bë shumë i rëndësishëm, duke transportuar mbi 500 pasagjerë në aeroporte të mbingarkuara ku hapësirat për ngritje dhe ulje ishin të kufizuara.
Një nga avantazhet kryesore ishte mundësia për të ndërtuar gjithçka nga e para – një “fletë e bardhë”, siç e përshkruajnë ekspertët – duke krijuar një nivel shërbimi që shpesh nuk mund të krahasohej me atë të kompanive në tregje më tradicionale si SHBA, Evropa apo Australia.
Si rezultat, kompanitë ajrore të Gjirit dhe aeroportet që ato kanë janë rritur me shpejtësi që nga fillimi i mijëvjeçarit, duke u kthyer në pika kyçe të aviacionit ndërkombëtar.
Operacionet e tyre janë jashtëzakonisht efikase: brenda një ore mund të mbërrijnë 90 deri në 100 fluturime, të cilat më pas nisen drejt destinacioneve të tjera vetëm një ose dy orë më vonë.
Ky model ka ndikuar ndjeshëm edhe në uljen e kostove të udhëtimeve të gjata. Rritja e konkurrencës dhe shtimi i kapaciteteve nga kompanitë e Gjirit kanë bërë që çmimet e biletave të bien dhe udhëtimet ndërkontinentale të bëhen më të përballueshme.
Megjithatë, konflikti në Lindjen e Mesme ka tronditur këtë sistem. Ekspertët paralajmërojnë se një konflikt i zgjatur mund të dekurajojë pasagjerët që të kalojnë përmes Gjirit dhe të ndikojë në mënyrën se si funksionojnë këto kompani në afat të gjatë.
Nëse njerëzit ndihen të pasigurt për të udhëtuar, nga frika se mund të mbeten të bllokuar apo që aeroportet mund të mbyllen papritur për shkak të sulmeve – kjo mund të dëmtojë seriozisht modelin që deri tani ka qenë kaq i suksesshëm.
Pse pritet të rriten çmimet e biletave
Pyetja kryesore është se sa është dëmtuar reputacioni i Gjirit si një pikë kyçe e aviacionit global dhe nëse modeli i tij ka pësuar dëme afatgjata.
Sipas ekspertëve, shumëçka varet nga kohëzgjatja e konfliktit. Nëse ai përfundon shpejt, kompanitë ajrore të Gjirit mund të rikuperohen shpejt, duke rikthyer pasagjerët përmes ofertave me bileta të lira.
Por nëse konflikti zgjatet, gjithnjë e më shumë pasagjerë do të kërkojnë alternativa, duke zgjedhur rrugë të tjera përmes qendrave të ndryshme ajrore si Singapori, Bangkoku, Hong Kongu apo Tokio.
Në të njëjtën kohë, mungesa afatgjatë e kapacitetit që zakonisht ofrohet nga kompanitë e Gjirit do të çojë në mënyrë të pashmangshme në rritje çmimesh. Me pak fjalë: më pak konkurrencë do të thotë bileta më të shtrenjta.
Kompanitë ajrore evropiane kanë reaguar tashmë ndaj krizës në Lindjen e Mesme duke ndryshuar oraret dhe duke shtuar fluturime që shmangin ndalesat në Gjirin Persik. Për shembull, British Airways ka shtuar fluturime drejt Bangkokut dhe Singaporit, ndërsa Lufthansa dhe Air France-KLM kanë rritur kapacitetet drejt Azisë.
Megjithatë, sipas International Air Transport Association (IATA), kompanitë evropiane nuk kanë burime të mjaftueshme për të zëvendësuar plotësisht kompanitë e Gjirit, të cilat zakonisht përbëjnë rreth 9.5% të kapacitetit global. Kjo do të thotë se ndikimi i tyre në treg mbetet shumë i madh.
Fundi i “ëndrrës së Gjirit”?
Vlen të theksohet se e ardhmja e këtij modeli është vënë në pikëpyetje edhe më parë, sidomos gjatë pandemisë së COVID-19. Në atë kohë, disa ekspertë mendonin se kompanitë që mbështeten në fluturime të gjata dhe pasagjerë tranzit nuk ishin mjaftueshëm fleksibile. Por në realitet, rimëkëmbja ishte e shpejtë, dhe kompani si Emirates, Etihad Airways dhe Qatar Airways raportuan fitime të mira në vitet e fundit.
Industria e aviacionit ka kaluar shumë kriza ndër vite – nga epidemitë, te ngjarjet gjeopolitike dhe krizat ekonomike – dhe zakonisht ka arritur të rikuperohet.
Megjithatë, këtë herë rreziku është më i gjerë dhe nuk prek vetëm aviacionin. Sidomos Dubai, i cili në vitet e fundit është shndërruar nga një pikë tranziti në një qendër të rëndësishme për biznes dhe turizëm.
Shtetet e Gjirit kanë pasur gjithmonë sektorë të fortë të naftës dhe gazit, por diversifikimi ekonomik ka qenë një prioritet i madh. Zhvillimi i aviacionit ka luajtur një rol kyç në këtë proces, duke ndihmuar në tërheqjen e investimeve, turistëve dhe profesionistëve nga e gjithë bota.
Sipas ekspertëve, Emiratet e Bashkuara Arabe janë bërë një vend ku njerëzit dëshirojnë të jetojnë, të punojnë dhe të bëjnë biznes dhe një pjesë e madhe e këtij suksesi lidhet me atraktivitetin e Dubait.
Megjithatë, kjo mirëqenie mund të vihet në rrezik nëse trafiku ajror nuk rikuperohet shpejt, veçanërisht për sektorin e turizmit, i cili është shumë i ndjeshëm ndaj perceptimit të sigurisë.
Disa mendojnë se do të duhen 2-3 vjet që shqetësimet për sigurinë të zbuten plotësisht. Por të tjerë mbeten më optimistë, duke besuar se rajoni do të rikthehet shpejt në rolin e tij si një nga nyjat kryesore të aviacionit global.