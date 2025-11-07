Përleshje fizike në koncertin e Orkestrës Filarmonike të Izraelit në Paris, arrestohen 4 persona

Në koncertin e Orkestrës Filarmonike të Izraelit në Paris shpërtheu përplasje fizike, ndërsa katër persona janë arrestuar, transmeton Anadolu.

Sipas mediave franceze, koncerti i Orkestrës Filarmonike të Izraelit në Paris u zhvillua dje pavarësisht thirrjeve për anulim.

Disa nga spektatorët janë përpjekur ta ndalojnë koncertin duke përdorur pishtarë, gjë që ka çuar në një përplasje. Spektatorët e përfshirë në incident janë nxjerrë jashtë sallës.

Filarmonia e Parisit e dënoi “incidentin serioz” që ndodhi gjatë koncertit dhe njoftoi se do të paraqesë ankesë.

Prokuroria e Parisit njoftoi se katër persona janë ndaluar lidhur me incidentin.

Më parë ishin bërë thirrje për bojkot të koncertit.

Në një deklaratë të Sindikatës së Përgjithshme të Punës (CGT), u theksua se ky koncert shihet si përpjekje normalizimi nga Izraeli, pavarësisht se konsiderohet përgjegjës për gjenocidin ndaj popullit palestinez.

