Përmbysje historike: Palestina barazon 2–2 me Tunizinë dhe i afrohet fazës së dytë të Kupës Arabe

Përfaqësuesja e Palestinës realizoi një “kthim” të jashtëzakonshëm në Doha, duke përmbysur disavantazhin 0–2 ndaj Tunizisë dhe duke arritur një barazim të merituar 2–2 në Kupën Arabe 2025.
Falë këtij rezultati, “fedayinët” ngjiten në krye të grupit me 4 pikë dhe afrohen ndjeshëm kualifikimit historik në fazën e dytë të garës. Tunizia siguroi pikën e saj të parë dhe renditet përkohësisht e treta.
Tunizia shënoi dy herë përmes Omar Al Ayouni (16’) dhe Ferâs Chaouat (51’), por Palestina reagoi fuqishëm në pjesën e dytë. Hamed Hamdan realizoi golin e parë në minutën 61 pas një aksioni të bukur, ndërsa Zaid Qanbar barazoi rezultatin në minutën 85 me një goditje të fuqishme.
Palestina krijoi disa raste të rrezikshme dhe ishte pranë fitores, ndërsa portieri Rami Hamada shkëlqeu duke ndalur një goditje të rrezikshme të Tunizisë në minutën 88.
Në ndeshjet e tjera të grupit, më vonë sot përballen Katari dhe Siria. Ndërsa në xhiron e tretë, të dielën, do të luhen sfidat Katar–Tunizi dhe Siri–Palestinë.
Nga grupi kualifikohen për çerekfinalet dy skuadrat e para. /mesazhi