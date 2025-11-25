Përmbytjet në Tajlandë prekin më shumë se dy milionë njerëz, humbin jetën 13 persona

Përmbytjet e shkaktuara nga shirat e rrëmbyeshëm në Tajlandë kanë prekur 2.1 milionë njerëz ndërsa 13 persona kanë humbur jetën, transmeton Anadolu.
Siç raporton gazeta “The Nation” me qendër në Tajlandë, Departamenti i Menaxhimit dhe Parandalimit të Fatkeqësive (DDPM) në një deklaratë tha se numri i të prekurve nga përmbytjet në nëntë rajone në jug të Tajlandës ka arritur në 2.1 milionë ndërsa 13 persona kanë humbur jetën.
Ndërkohë, sipas lajmit të “Bangkok Post”, marina po përgatitet të dërgojë një flotë prej 14 anijesh, së bashku me një aeroplanmbajtëse në provincat jugore të prekura nga përmbytjet.
Tajfuni “Bualoi”, që nga fundi i shtatorit e deri më tani ka shkaktuar viktima në vendet e Azisë Jugore, përfshirë Filipinet dhe Tajlandën. Shirat muson, të cilat prekin Azinë Jugore dhe Juglindore në qershor dhe shtator, shkaktojnë fatkeqësi të mëdha natyrore dhe aksidente çdo vit.