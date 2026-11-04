Ballina Lajmet Rajon dhe Botë Përplasje te kryeministria! Protestuesit bllokojnë mjetin e policisë pas shoqërimit të dy...

Përplasje te kryeministria! Protestuesit bllokojnë mjetin e policisë pas shoqërimit të dy aktivistëve, efektivët i hedhin spraj me piper për t’i shpërndarë

Ka përshkallëzuar protesta e sotme para Kryeministrisë, ku policia ka shoqëruar me forcë dy aktivistët Edison Lika dhe Dritan Goxhaj.

Efektivët u kanë dhënë dy aktivistëve fletën e gjobës për zhvillimin e tubimit, por ata kanë kundërshtuar, duke treguar lejen për protestën para Kryeministrisë.

Pas refuzimit për të marrë fletën e gjobës, një numër i madh efektivësh i kanë shoqëruar drejt furgonit të policisë, të parkuar pranë godinës së Kryeministrisë.

Shoqërimi i tyre ka shkaktuar reagimin e protestuesve, të cilët kanë rrethuar furgonin e policisë për të mos lejuar largimin e efektivëve me dy aktivistët. /panorama

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