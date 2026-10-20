Përshkallëzimi i protestës në sheshin Skëndërbej, një person përfundon pa ndjenja

Një person ka mbetur pa ndjenja në sheshin Skënderbej gjatë ndërhyrjes së dhunshme të policisë ndaj protestuesve.
Sipas pamjeve, një burrë është parë i shtirë në tokë, ndërsa rreth tij janë mbledhur qytetarët për t’i dhënë ndihmën e parë.
Kujtojmë se situata në sheshin Skënderbej agaravoi pas grumbullimit të protestueseve, të cilët më herët u shpërndanë nga policia në disa rrugica të qytetit.
Efektivët hodhën gaz lotsjellës dhe ujë me presion në shesh, dhe gjatë kësaj situate personi në fjalë dyshohet se humbi ndjenjat. /panorama