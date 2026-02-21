Persona të armatosur me motoçikleta vrasin të paktën 50 persona në veriperëndim të Nigerisë

Të paktën 50 persona janë vrarë nga persona të armatosur që lëviznin me motoçikleta në veriperëndim të Nigerisë, sipas raportimeve të mediave lokale dhe deklaratave të një ligjvënësi nigerian.
Sipas zyrtarëve lokalë, sulmi ndodhi në një zonë rurale, ku sulmuesit hynë në komunitet, hapën zjarr ndaj banorëve dhe më pas u larguan. Lista e personave të zhdukur ende është duke u përpiluar, çka nënkupton se numri i viktimave mund të rritet.
Një deputet nigerian deklaroi se “të paktën 50 persona kanë humbur jetën”, ndërsa shumë të tjerë janë plagosur.
Veriperëndimi i Nigerisë është përballur prej vitesh me sulme të armatosura nga banda kriminale, të njohura në vend si “banditë”, të cilat kryejnë vrasje, rrëmbime për shpërblim dhe djegie fshatrash.
Autoritetet kanë nisur operacione sigurie në zonë, ndërsa banorët kërkojnë ndërhyrje më të fortë nga qeveria për të frenuar dhunën në rritje.
Sulmi i fundit thekson përkeqësimin e situatës së sigurisë në disa pjesë të Nigerisë, ku komunitetet rurale mbeten veçanërisht të cenueshme ndaj grupeve të armatosura.