Persona të armatosur vrasin mbi 30 persona në një fshat në veri të Nigerisë

Më shumë se 30 persona janë vrarë dhe disa të tjerë janë rrëmbyer pasi persona të armatosur sulmuan një fshat në veri të Nigerisë. Sulmi ndodhi në fshatin Demo, ku agresorët hynë në tregun Kasuwan Daji dhe hapën zjarr pa dallim.
Sipas dëshmitarëve, sulmuesit mbërritën me motoçikleta dhe qëlluan ndaj civilëve, duke shkaktuar panik dhe viktima të shumta. Pas sulmit, disa banorë u morën peng dhe u larguan në drejtim të panjohur.
Autoritetet lokale nuk kanë dhënë ende një bilanc përfundimtar, ndërsa forcat e sigurisë kanë nisur hetimet dhe operacionet për kapjen e autorëve. Sulme të tilla janë të shpeshta në veri të Nigerisë, ku grupet e armatosura vazhdojnë të kërcënojnë sigurinë e civilëve. /mesazhi