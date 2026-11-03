Pesë aktivitete ditore që djegin një sasi të habitshme kalorish, disa mund të zëvendësojnë stërvitjen tuaj

Kur mendojmë për djegien e kalorive, shpesh mendojmë së pari për të shkuar në palestër, vrapimin ose ndonjë formë tjetër ushtrimi. Megjithatë, ne djegim kalori edhe gjatë shumë aktiviteteve të përditshme, edhe kur nuk mendojmë për të qenë fizikisht aktivë.
Aktivitete të tilla njihen si NEAT (termogjenezë e aktivitetit jo-ushtrues) dhe përfshijnë çdo lëvizje jashtë stërvitjes së planifikuar, siç është ecja, pastrimi, kopshtaria ose kryerja e punëve të shtëpisë. Edhe pse individualisht mund të mos duken të vështira, shuma e tyre mund të kontribuojë ndjeshëm në konsumin total ditor të energjisë.
Prandaj, nuk është e nevojshme të kaloni çdo moment të lirë në palestër për të rritur aktivitetin fizik. Mund të përdorni disa punë që i bëni tashmë si një mundësi për lëvizje shtesë.
Më poshtë, ne nxjerrim në pah pesë aktivitete që mund të djegin më shumë kalori nga sa mund të prisni.
Vlerat e treguara janë për një orë aktivitet dhe janë llogaritur për persona që peshojnë 57, 70 dhe 84 kilogramë. Konsumi real varet nga pesha e trupit, mosha, gjinia dhe intensiteti i aktivitetit.
Çiklizëm
Nëse mundeni, zëvendësoni makinën ose transportin publik me biçikletë herë pas here. Përveçse do të jeni më aktivë në këtë mënyrë dhe do të ulni kostot e transportit, çiklizmi mund të kontribuojë edhe në konsumin e konsiderueshëm të kalorive.
Gjatë pedalimit, muskujt e këmbëve janë veçanërisht të angazhuar dhe intensiteti i ngasjes ndikon në sasinë e energjisë së konsumuar.
– 57 kg – 480 kalori
– 70 kg – 596 kalori
– 84 kg – 710 kalori
Kopshtari
Kopshtaria nuk është vetëm një mënyrë për të zbukuruar oborrin ose zonën përreth shtëpisë, por mund të jetë edhe një aktivitet fizik mjaft i vështirë. Gërmimi i dheut, zhvendosja e vazove, mbajtja e kovave dhe shtyrja e karrocave kërkojnë angazhimin e grupeve të ndryshme të muskujve.
Me ndryshime të shpeshta në pozicionin e trupit, përkulje dhe ngritje peshe, kopshtaria mund të kontribuojë në konsum më të lartë ditor të kalorive sesa duket në shikim të parë.
– 57 kg – 270 kalori
– 70 kg – 334 kalori
– 84 kg – 400 kalori
Pastrim shtëpie
Pastrimi me fshesë me korrent, larja e dyshemeve, fërkimi i sipërfaqeve dhe rregullimi i dhomave janë detyra që kërkojnë më shumë lëvizje nga sa kuptohet zakonisht. Gjatë pastrimit, shpesh ndryshoni pozicionin e trupit, përkuleni, shtriheni dhe ecni nga një dhomë në tjetrën.
Nëse i kryeni këto detyra pa pushime të gjata, mund të rrisni konsumin e energjisë dhe në të njëjtën kohë të keni një hapësirë jetese më të rregullt dhe më të pastër.
– 57 kg – 270 kalori
– 70 kg – 334 kalori
– 84 kg – 400 kalori
Mbledhja e gjetheve
Me mbërritjen e vjeshtës, mbledhja e gjetheve bëhet një nga punët e zakonshme në oborre. Edhe pse shumë e perceptojnë vetëm si një detyrim, është një aktivitet që përfshin lëvizjet e krahëve, shpatullave, shpinës dhe këmbëve.
Ndërsa mbledhni gjethe, jeni vazhdimisht në lëvizje dhe kërkohet përpjekje shtesë duke u përkulur, duke tërhequr grabujën dhe duke mbajtur gjethet e mbledhura. Kështu që mund të kombinoni punën e dobishme me aktivitet fizik shtesë.
– 57 kg – 240 kalori
– 70 kg – 298 kalori
– 84 kg – 356 kalori
Tërheqja me sajë
Tërheqja me sajë është një aktivitet dimëror që mund të jetë shumë më i vështirë nga ç’duket. Përpjekjet më të mëdha fizike në fakt nuk vijnë gjatë zbritjes nga shpati i dëborës, por kur ngjitesh përsëri në majë të kodrës.
Sidomos nëse tërhiqni një sajë, po i aktivizoni muskujt e këmbëve dhe të barkut, prandaj ky aktivitet argëtues dimëror mund të kontribuojë në djegien e konsiderueshme të kalorive.
– 57 kg – 480 kalori
– 70 kg – 596 kalori
– 84 kg – 710 kalori