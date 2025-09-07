Pesë palestinezë të tjerë vdesin nga uria në Gaza, shifra e përgjithshme rritet në 387

Pesë palestinezë, përfshirë tre fëmijë, kanë vdekur nga kequshqyerja në Rripin e Gazës të bllokuar nga Izraeli në 24 orët e fundit, tha sot Ministria e Shëndetësisë, transmeton Anadolu.
Vdekjet e reja e çuan numrin e viktimave të lidhura me urinë në Gaza që nga tetori 2023 në 387, përfshirë 138 fëmijë, shtoi ministria në një deklaratë.
Uria është konfirmuar në Gazën veriore dhe parashikohet të zgjerohet në Deir al-Balah dhe Khan Younis në Gazën qendrore dhe jugore deri në fund të shtatorit, sipas Klasifikimit të Integruar të Fazës së Sigurisë Ushqimore (IPC).
Gjenocidi në Gaza hyri në ditën e 700-të të premten, me Izraelin që ka vrarë mbi 64.300 palestinezë. Fushata ushtarake e ka shkatërruar enklavën, e cila po përballet me zi buke.
Nëntorin e kaluar, Gjykata Ndërkombëtare Penale lëshoi urdhra arresti për Netanyahun dhe ish-ministrin e tij të Mbrojtjes, Yoav Gallant, për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit në Gaza.
Izraeli gjithashtu përballet me një padi për gjenocid në Gjykatën Ndërkombëtare të Drejtësisë për luftën e tij në enklavën palestineze.