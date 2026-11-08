Pesë të vdekur pas shembjes së një shkëmbi rëre mbi çadrat e të zhvendosurve në Deir al-Balah

Numri i viktimave nga shembja e një masivi të pjerrët rëre mbi çadrat ku strehoheshin palestinezë të zhvendosur në kampin Ard El-Rebat, në Deir al-Balah të Gazës qendrore, ka shkuar në pesë. Mes viktimave janë një grua dhe tre fëmijë. Pesë persona të tjerë janë plagosur.
Sipas ekipeve të shpëtimit, fillimisht u nxor trupi i një gruaje nga rëra e shembur, ndërsa më pas u gjetën edhe katër viktima të tjera, përfshirë tre fëmijë. Pesë persona të plagosur u nxorën të gjallë nga vendi i ngjarjes, ndërsa kërkimet për persona të tjerë që mund të jenë të bllokuar vazhduan.
Ngjarja ndodhi në një kohë kur kushtet e jetesës për palestinezët e zhvendosur në Gaza po përkeqësohen. Reshjet e dendura dhe një sistem me presion të ulët kanë përmbytur çadrat dhe kanë dëmtuar qendrat e strehimit.
Institucione kombëtare dhe ndërkombëtare kanë paralajmëruar se më shumë se 2,000 ndërtesa të dëmtuara, të çara ose me probleme strukturore rrezikojnë të shemben, veçanërisht për shkak të reshjeve dhe erërave të forta.
Zyra e Kombeve të Bashkuara për Koordinimin e Çështjeve Humanitare (OCHA) paralajmëroi gjithashtu për rrezikun që u kanoset familjeve të zhvendosura që jetojnë në zona të prirura për përmbytje ose pranë ndërtesave të dëmtuara.
OCHA theksoi se rezervat e ndihmave janë të pamjaftueshme dhe bëri thirrje për futjen urgjente të furnizimeve dimërore dhe sigurimin e fondeve shtesë për përballimin e krizës humanitare. /mesazhi