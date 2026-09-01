Pesë të vrarë dhe disa të plagosur nga shpërthimi i një automjeti me municione në veriperëndim të Sirisë

Të paktën pesë persona u vranë dhe pesë të tjerë u plagosën të martën kur një automjet i ngarkuar me municion shpërtheu në veriperëndim të Sirisë, sipas transmetuesit sirian Al-Ikhbariya, transmeton Anadolu.
Shpërthimi ndodhi në qytetin Binnish në rajonin Idlib, tha agjencia e lajmeve SANA, duke cituar një burim të paidentifikuar sigurie.
Drejtoria e Menaxhimit të Emergjencave dhe Fatkeqësive të Idlibit tha më parë se dy persona ishin vrarë dhe pesë të tjerë ishin plagosur në shpërthim.
Media siriane nuk dha detaje të mëtejshme rreth shkakut të shpërthimit ose kujt i përkiste automjeti.