Pesë të vrarë – Gaza sërish nën zjarr, i ftohti merr jetën e një foshnjeje tjetër

Të paktën pesë palestinezë u vranë të enjten në Rripin e Gazës nga forcat pushtuese izraelite, në mes të shkeljeve të vazhdueshme të armëpushimit, ndërsa një tjetër foshnjë humbi jetën nga i ftohti ekstrem, duke nxjerrë në pah përkeqësimin e krizës humanitare.
Burime mjekësore bënë të ditur se katër palestinezë u vranë nga zjarri i artilerisë izraelite jashtë zonave të vendosjes izraelite në lagjen al-Zaytoun, në lindje të Qytetit të Gazës. Më herët gjatë ditës, civili palestinez Fadi Wael al-Najjar u qëllua për vdekje pranë rrethrrotullimit Bani Suheila, në lindje të Khan Junisit, në jug të Gazës.
Këto vrasje vijnë një ditë pasi sulmet izraelite lanë të vrarë 11 palestinezë, përfshirë tre gazetarë, në shkelje të vazhdueshme të marrëveshjes së armëpushimit që hyri në fuqi në tetor.
Sipas zyrtarëve palestinezë, që nga shpallja e armëpushimit janë regjistruar rreth 1,300 shkelje nga forcat pushtuese izraelite, me mbi 1,800 palestinezë të vrarë ose të plagosur.
Vazhdojnë vdekjet e foshnjave nga i ftohti
Paralelisht me përshkallëzimin ushtarak, spitalet e Gazës raportuan vdekjen e një foshnjeje tjetër nga i ftohti ekstrem. Burime mjekësore konfirmuan se tre muajshi Ali Abu Zour vdiq në Qytetin e Gazës pas ekspozimit të zgjatur ndaj temperaturave shumë të ulëta.
Me këtë rast, numri i fëmijëve që kanë vdekur nga shkaqe të lidhura me të ftohtin që nga fillimi i dimrit ka arritur në dhjetë.
Mjekë dhe punonjës humanitarë thonë se këto vdekje janë pasojë e kufizimeve të vazhdueshme ndaj karburantit, materialeve për strehim dhe ndihmave, duke i lënë familjet e zhvendosura pa ngrohje dhe pa mbrojtje të mjaftueshme nga moti i ashpër.
Qindra mijëra palestinezë mbeten të zhvendosur, duke jetuar në tenda të dëmtuara ose strehime të improvizuara që nuk i rezistojnë stuhive dimërore, në kushtet e shkatërrimit të gjerë të banesave dhe infrastrukturës.
Zyrtarët shëndetësorë paralajmëruan se fëmijët dhe të moshuarit janë veçanërisht të rrezikuar, ndërsa mungesa e karburantit, furnizimeve mjekësore dhe kolapsi i shërbimeve shëndetësore po marrin jetë.
Organizatat ndërkombëtare kanë paralajmëruar vazhdimisht se kriza humanitare në Gaza nuk është lehtësuar, pavarësisht armëpushimit, për shkak të kufizimeve ndaj hyrjes së ndihmave dhe aktivitetit të vazhdueshëm ushtarak.
Vdes një ushtar izraelit
Në një zhvillim të veçantë, ushtria izraelite njoftoi vdekjen e një ushtari që ndërroi jetë si pasojë e plagëve të marra gjatë përleshjeve në Rafah në tetor 2025. Ushtari, rreshter Asael Babad, kishte qenë në gjendje kritike për muaj me radhë.
Sipas shifrave ushtarake izraelite, me këtë rast numri i ushtarëve izraelitë të vrarë që nga 7 tetori 2023 ka arritur në 924. /mesazhi