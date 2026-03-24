Peshkatarët holandezë ndalojnë aktivitetet e tyre, teksa kostot rriten nga tensionet në Lindjen e Mesme

Një numër i madh peshkatarësh holandezë kanë mbetur në port këtë javë, pasi rritja e çmimeve të karburantit të lidhura me armiqësitë në Lindjen e Mesme i ka bërë udhëtimet e peshkimit jo fitimprurëse, transmeton Anadolu.
Transmetuesi publik holandez NOS raportoi se rreth gjysma e flotës së anijeve të peshkimit me trarë të Holandës ka pezulluar operacionet, në atë që zyrtarët e sektorit e përshkruan si një veprim të rrallë.
Kostot e karburantit, që zakonisht përbëjnë 30 deri 40 për qind të të ardhurave, pothuajse janë dyfishuar, duke ushtruar presion të konsiderueshëm mbi marzhet.
“Do të duhet të paguash shumë para shtesë për të dalë në det tani. Kjo godet shumë fort”, tha Durk van Tuinen i Shoqatës së Peshkatarëve Holandezë.
Anijet me trarë, të cilat kapin peshq të sheshtë si tabani, plaica dhe turbot, preken veçanërisht për shkak të konsumit të tyre të lartë të karburantit.
“Nëse shkojmë të peshkojmë, pësojmë humbje për shkak të kostove të larta të karburantit”, tha Geert van der Plas, një pronar anijeje.
Përfaqësuesit e industrisë theksuan se derisa qëndrimi në port gjithashtu rezulton në humbje të të ardhurave, kalimi i kostove më të larta tek konsumatorët nuk shihet si i realizueshëm.
Ndikimi nuk ka qenë i njëtrajtshëm në të gjithë sektorin, me vetëm një numër të kufizuar peshkatarësh karkalecash që kanë ndaluar gjithashtu operacionet deri më tani.
Çmimet e karburantit janë rritur ndjeshëm në javët e fundit për shkak të paqëndrueshmërisë në rrugët kryesore të energjisë, veçanërisht rreth Ngushticës së Hormuzit, duke ngritur shqetësime në industritë e varura nga energjia në Evropë.