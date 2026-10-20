Peugeot rikthen RCZ-në me çatinë karakteristike me dy fryrje, por ende pa konfirmuar prodhimin

Peugeot ka prezantuar RCZ Vision, një koncept elektrik që rikthen emrin e njohur të kupesë sportive RCZ dhe elementin e saj më dallues, çatinë me dy fryrje. Modeli u zbulua pak orë para hapjes së Panairit të Automjeteve në Paris 2026 dhe shërben si një pasqyrë e drejtimit që marka franceze synon të ndjekë në dizajn, teknologji dhe përvojën e drejtimit. Megjithatë, prodhimi i tij në seri ende nuk është konfirmuar.
Peugeot e prodhoi RCZ-në e parë nga viti 2009 deri më 2015, me prodhimin që teknikisht kryhej nga Magna Steyr. Modeli u ofronte blerësve një alternativë elegante ndaj kupesë sportive gjermane.
RCZ Vision nuk është ende një pasardhës i konfirmuar për treg, por një koncept që paraqet vizionin e kompanisë për modelet e ardhshme, duke kombinuar dizajnin futurist me teknologjitë e reja të kabinës dhe një bateri në gjendje të ngurtë, të zhvilluar në bashkëpunim me Factorial Energy.
Koncepti bazohet në gjuhën e re të dizajnit të Peugeot, të quajtur “Feline Future”, e cila mbështetet në pesë parime: lirinë, guximin, elegancën, forcën e brendshme dhe instinktin.
RCZ Vision ka një profil të ulët, krahë të theksuar dhe një kabinë me sipërfaqe të hollë xhami, në kontrast me pjesën e jashtme të skalitur. Çatia me dy fryrje, e frymëzuar nga modelet Zagato dhe e trashëguar nga RCZ-ja origjinale, rikthehet si një prej elementeve kryesore të konceptit.
Ndërkohë, ndriçimi modernizon motivin e tri kthetrave të Peugeot përmes elementeve horizontale shumë të holla në pjesën e përparme dhe të pasme.
Spoileri i pasmë është i fshehur kur automjeti qëndron i palëvizshëm dhe hapet gjatë lëvizjes. Koncepti ka rrota 21-inç në pjesën e përparme dhe 22-inç në pjesën e pasme.
Peugeot ka përdorur gjithashtu bojë me përmbajtje alumini të ricikluar, në vend të aluminit të ngurtë, për të krijuar një përfundim metalik me ndikim më të ulët mjedisor.
Sipas kompanisë, forma aerodinamike dhe bateria jashtëzakonisht e hollë ndihmojnë në kufizimin e konsumit të energjisë në rreth 11.5 kWh për 100 kilometra. Kjo shifër është ende e pakonfirmuar, por do të ishte mbresëlënëse për një kupe me këtë nivel fuqie.
Bateria në gjendje të ngurtë është vetëm 110 milimetra e trashë dhe punon me një arkitekturë elektrike prej 1,000 voltësh.
Peugeot pretendon se kjo teknologji mundëson autonomi deri në 600 kilometra dhe karikim nga 10 në 80 për qind për vetëm 10 minuta.
Megjithatë, këto janë të dhëna të deklaruara për konceptin dhe nuk përbëjnë ende specifikime të një modeli të prodhimit.
RCZ Vision zhvillon 500 kuaj fuqi, por Peugeot nuk ka bërë të ditur nëse fuqia transmetohet te rrotat e pasme apo te të katër rrotat. RCZ-ja origjinale kishte tërheqje në rrotat e përparme, por konfigurimi i konceptit të ri mbetet i paqartë.
Përmasat e tij janë 4.65 metra në gjatësi, 1.94 metra në gjerësi dhe vetëm 1.35 metra në lartësi. Kjo e bën dukshëm më të madh se paraardhësi, por ruan profilin e ulët dhe të gjerë, me përmasa që i afrohen një makine të kategorisë grand tourer.
Në kabinë, RCZ Vision prezanton gjeneratën e ardhshme të sistemit i-Cockpit të Peugeot, me komandën e drejtimit Hypersquare dhe ekrane transparente Micro LED.
Në vend që të shtojë vazhdimisht ekrane më të mëdha në panelin e instrumenteve, kompania synon t’i bëjë informacionet më të përshtatshme për përdoruesin dhe më pak shpërqendruese. Ekrani qendror mund të fiket dhe të zhduket vizualisht brenda panelit kur nuk nevojitet.
Peugeot thotë se Hypersquare nuk është thjesht një eksperiment për makina konceptuale. Sipas kompanisë, sistemi i paraqitur këtu përdor versionin e planifikuar për prodhim, i cili pritet të shfaqet edhe në gjeneratën e ardhshme të E-208.
Teknologjia steer-by-wire eliminon lidhjen mekanike mes komandës së drejtimit dhe rrotave të përparme. Kjo, sipas Peugeot, mund t’i lehtësojë manovrat me shpejtësi të ulët dhe të përshtatë raportin e drejtimit për më shumë qëndrueshmëri në shpejtësi të larta.
Koncepti përfshin gjithashtu teknologjinë brake-by-wire, e cila zëvendëson lidhjen tradicionale hidraulike mes pedalit dhe frenave me kontroll elektronik. Peugeot pretendon se kjo mundëson kontroll më të saktë të frenimit dhe integrim më të mirë me frenimin rigjenerues.
Në listën e teknologjive është edhe drejtimi i automatizuar i nivelit 2++, me funksione që mundësojnë drejtimin pa duar në kushte të përshtatshme.
Kabina me katër ulëse synon të krijojë atmosferën e një makine për udhëtime të gjata, në vend të një automjeti të zhveshur për pista. Materialet përfshijnë Alcantara, lëkurë të ricikluar dhe alumin të përpunuar, të kombinuara me nuanca të kaltërta të çelëta.
Ulëset e pasme mund të akomodojnë dy të rritur dhe të palosen për të krijuar më shumë hapësirë për bagazhe. Një orë e zhvilluar në bashkëpunim me prodhuesin francez të orëve SERICA shton një element tradicional në brendësinë futuriste.
Peugeot e përshkruan RCZ Vision si një vështrim drejt së ardhmes së markës, jo si një premtim se modeli do të dalë në shitje.
Rikthimi i një emri të njohur të makinave sportive, këtë herë me motor elektrik, bateri në gjendje të ngurtë dhe teknologji të avancuar për drejtuesin, tregon drejtimin që kompania dëshiron t’u japë modeleve të saj të ardhshme.
Mbetet të shihet nëse ndonjëra prej këtyre zgjidhjeve do të kalojë nga koncepti në një automjet të prodhimit.