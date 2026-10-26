Pezeshkian: Irani i gatshëm të ndërmarrë hapa drejt bashkëpunimit rajonal dhe zgjidhjes së dallimeve

Presidenti iranian, Masoud Pezeshkian, ka deklaruar se vendi i tij është i gatshëm të ndërmarrë hapa drejt thellimit të bashkëpunimit rajonal dhe zgjidhjes së dallimeve, transmeton Anadolu.
Duke folur gjatë një takimi në Teheran me zyrtarë nga Turqia, Arabia Saudite dhe Pakistani, anëtarët e Aleancës së Mbrojtjes së Mekës, Pezeshkian theksoi nevojën për forcimin e unitetit dhe bashkëpunimit mes vendeve muslimane.
“Republika Islamike e Iranit, me bindje të palëkundur dhe vendosmëri serioze, është e gatshme të ndërmarrë hapa drejt thellimit të bashkëpunimit rajonal, zgjidhjes së dallimeve dhe shfrytëzimit të kapaciteteve të përbashkëta të vendeve islame”, tha ai.
Ai theksoi se Teherani mbështet çdo mirëkuptim që kontribuon në forcimin e unitetit, kohezionit, sigurisë dhe zhvillimit rajonal.
Pezeshkian tha se vendet muslimane mund të shfrytëzojnë kapacitetet e tyre të përbashkëta për t’i ofruar botës një model drejtësie dhe zhvillimi.
Një takim katërpalësh mes delegacioneve nga Turqia, Arabia Saudite, Pakistani dhe Irani nisi sot në Teheran, ndërsa bisedimet pritet të përqendrohen te siguria rajonale, aktivitetet e Izraelit në rajon dhe zhvillimet në Palestinë dhe Liban.
Në takim po marrin pjesë presidenti iranian, Masoud Pezeshkian dhe ministri i Punëve të Jashtme, Abbas Araghchi, ndërsa Turqia përfaqësohet nga drejtori i Organizatës Kombëtare të Inteligjencës, Ibrahim Kalin, Arabia Saudite nga ministri i Mbrojtjes, princi Khalid bin Salman, si dhe Pakistani nga shefi i Shtabit të Ushtrisë, Asim Munir.