Pijet shumë të nxehta mund të rrisin rrezikun e kancerit/ Studimi me gati një milion njerëz ngre alarmin

Pirja e rregullt e çajit, kafesë apo pijeve të tjera në temperatura shumë të larta mund të lidhet me një rrezik më të madh për zhvillimin e kancerit të ezofagut, sugjeron një studim i kryer në Mbretërinë e Bashkuar.
Hulumtimi i Universitetit të Oksfordit, i publikuar në International Journal of Cancer, përfshiu 977,282 burra dhe gra të moshës së mesme. Sipas studiuesve, personat që i konsumonin pijet “shumë të nxehta” kishin rreth tre herë më shumë rrezik për kancer të ezofagut krahasuar me ata që i pinin pijet në temperaturë më të ulët.
Studiuesit e përcaktuan një pije si “shumë të nxehtë” kur temperatura e saj ishte 65 gradë Celsius ose më shumë. Rreziku ishte gjithashtu më i lartë te personat që konsumonin gjashtë ose më shumë pije të nxehta në ditë.
Ekspertët shpjegojnë se lëngjet tepër të nxehta mund të dëmtojnë vazhdimisht shtresën qelizore të ezofagut, ndërsa kalojnë drejt stomakut. Megjithatë, ata theksojnë se rreziku i përgjithshëm për t’u prekur nga ky lloj kanceri mbetet relativisht i ulët.
Studiuesja kryesore, Dr. Keren Papier, tha se kërkimet e mëparshme, veçanërisht në Amerikën e Jugut ku konsumohet shpesh mate në temperatura shumë të larta, kishin treguar një lidhje të ngjashme. Sipas saj, nevojiten studime të tjera për të përcaktuar më saktë temperaturat që lidhen me rritjen e rrezikut.
Një filxhan çaji i përgatitur menjëherë pas zierjes së ujit mund të ketë temperaturë shumë të lartë. Për këtë arsye, këshilla e ekspertëve është që të lihet të ftohet për disa minuta dhe të pihet vetëm kur temperatura është e rehatshme.
Cancer Research UK thekson se nuk ekziston një kohë fikse që duhet pritur, pasi temperatura varet nga mënyra e përgatitjes dhe ambienti. Megjithatë, rekomandimi është të mos konsumohet pija ndërsa është ende përvëluese.
Studiuesit vlerësojnë se një pjesë e rasteve të kancerit të ezofagut mund të shmangen nëse njerëzit nuk konsumojnë rregullisht pije në temperatura shumë të larta.
Megjithatë, ekspertët nënvizojnë se ka faktorë të tjerë me ndikim më të madh. Pirja e duhanit dhe konsumi i lartë i alkoolit mbeten ndër faktorët kryesorë të rrezikut për kancerin e ezofagut.
Simptomat mund të përfshijnë urth, probleme me tretjen, dhimbje në fyt ose gjoks dhe humbje të pashpjegueshme të peshës. Në rast se këto shqetësime vazhdojnë, rekomandohet konsultimi me mjekun.