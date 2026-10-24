Pjesë të dy raketave të Huthëve bien në Mekë, mbetje raportohen edhe në Xheda

Arabia Saudite njoftoi se pjesë të dy raketave balistike të lëshuara nga Huthët kanë rënë në Mekë, ndërsa mbetje nga interceptimi i tyre janë raportuar edhe në Xheda, Taif dhe Rabig.
Sipas Agjencisë Saudite të Shtypit, pjesë të raketave të interceptuara ranë në zonën Wadi al-Maghmas në Mekë. Ndërkohë, mbetje të interceptimit u raportuan në lagjen al-Nuzha në Xheda, në Wadi Jalil të provincës Taif dhe në zonën Mustura të provincës Rabig.
Më herët, Mbrojtja Civile Saudite njoftoi se dy raketa balistike, të lëshuara nga Huthët në drejtim të rajoneve të Mekës dhe Medinës, ishin interceptuar.
Autoritetet saudite nuk dhanë detaje të tjera lidhur me dëmet e mundshme apo viktimat nga rënia e mbetjeve të raketave. /mesazhi