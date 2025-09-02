Plani djallëzor i Izraelit për Gazën në pritje? Netanyahu merr kundërshtim nga kreu ushtarak

Plani për të pushtuar Gazën u miratua nga kabineti izraelit pothuajse një muaj më parë, por ende nuk është zbatuar. Kabineti ka njoftuar se Gaza do të pushtohet plotësisht nga toka para Vitit të Ri Hebraik (Hebraisht, Rosh Ha’shanah), por një diskutim në kabinetin e sigurisë së Izraelit ka ngritur dyshime në lidhje me planet e mëtejshme të ushtrisë.
Shefi i Shtabit, Nënkoloneli Eyal Zamir, u përpoq të paralajmëronte kundër zbatimit të këtij plani, duke thënë: “Ju po shkoni në një qeveri ushtarake, plani juaj po na çon atje. Kuptoni pasojat.”
Sekretari i Kabinetit Yossi Fox pohoi se fjalët e shefit të stafit ishin të pasakta, dhe ministri i Sigurisë Kombëtare Itamar Ben-Gvir propozoi “në vend të një qeverie ushtarake, inkurajimin e imigracionit vullnetar të palestinezëve“, që do të thoshte migrim i detyruar në vende të tjera për banorët e Gazës, por edhe cenueshmëri më të madhe ndaj sulmeve izraelite.
Shefi i Shtabit të Ushtrisë Izraelite Zamir u tha ministrave: “Vendimi juaj është të pushtoni Qytetin e Gazës, dhe pastaj kjo do të çojë në pushtimin e kampeve qendrore, dhe pastaj do të ketë një administratë ushtarake, sepse nuk do të ketë palë tjetër që mund të marrë përgjegjësinë për popullsinë.”
Sekretari i Kabinetit Fox i kujtoi Shefit të Shtabit se nga pikëpamja administrative – vendimi që u mor nuk është një administratë ushtarake dhe nuk pati asnjë diskutim zyrtar për të.”
Gjatë diskutimit, pavarësisht qëndrimit të kryeministrit Netanyahu se çështja nuk ishte në axhendë, Shefi i Shtabit Zamir ngriti me ministrat çështjen e mundësisë së ecjes përpara me arritjen e një marrëveshjeje për pengjet në këtë kohë, edhe nëse nuk ishte në axhendën e të gjithëve menjëherë. Zamir paraqiti avantazhet e këtij veprimi dhe shprehu mbështetje për të, por shumë ministra e kundërshtuan propozimin.
Pavarësisht kundërshtimit dhe thirrjeve për votim, Netanyahu përsëriti se, siç u përmend, “nuk ka nevojë, nuk është në axhendë”.
Marrëveshja e pjesshme në tryezë përfshin kthimin e dhjetë të rrëmbyerve të gjallë dhe 18 të burgosurve të vdekur nga Izraeli gjatë një periudhe prej afërsisht… 60 ditë, gjatë të cilave do të zhvillohen negociata për t’i dhënë fund luftës dhe për të kthyer të rrëmbyerit e mbetur – me një armëpushim në Rripin e Gazës dhe lirimin e qindra palestinezëve nga burgjet izraelite.
Sipas Netanyahut, i cili shpjegoi kundërshtimin e tij ndaj draftit, Izraeli tani ka një afat diplomatik “jo të pakufizuar” nga amerikanët – dhe tërheqja nga disa nga territoret që IDF kapi në “Qerren e Gideonit” do të ishte një “çmim i lartë”, raporton Ynet.
Ministri i Jashtëm Izraelit Gideon Sa’ar dhe ministri Gamliel shprehën mbështetje për draftin e propozuar. Sa’ar e justifikoi qëndrimin e tij në kontekstin e seancës së Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së, ku disa vende pritet të njohin një shtet palestinez, dhe “cunamin politik”. Sipas tij, konsideratat politike duhet të merren parasysh edhe kur merret një vendim, në mënyrë që gjithçka të mos përqendrohet në të njëjtën periudhë – si operacioni në Gaza ashtu edhe njohja e një shteti palestinez në OKB.
Raportet e mëparshme pohojnë se kryeministri izraelit Netanyahu kritikoi Shefin e Shtabit të Ushtrisë izraelite Eyal Zamir gjatë një diskutimi në kabinetin e sigurisë.
Netanyahu kërkoi “ndërprerjen e informimeve të ushtrisë” në media”, gjë që ai tha se “dëmton kohezionin dhe shpirtin luftarak, dhe kjo nuk është legjitime në një demokraci”. Netanyahu shtoi: “Mund të debatoni në dhomë, por jashtë ju nevojitet një grusht i hekurt dhe një front i bashkuar”. Zamir nuk u përgjigj. /tesheshi