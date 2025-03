Shtatë javë pas marrëveshjes së armëpushimit në Gaza, Izraeli ka rifilluar hapur sulmet e tij në rajon, duke bllokuar ndihmën humanitare dhe duke përshkallëzuar krizën humanitare. Pavarësisht këtyre shkeljeve të qarta të së drejtës ndërkombëtare, shumica e mediave kryesore ndërkombëtare vazhdojnë të raportojnë mbi konfliktin me një qasje të njëanshme, duke minimizuar ose justifikuar veprimet e Izraelit.

Bllokada e Ndihmave Humanitare

Sipas organizatave ndërkombëtare të ndihmës, Izraeli ka ndaluar hyrjen e ndihmave bazë për popullsinë e Gazës, duke përfshirë ushqimin, ujin dhe ilaçet. Kjo ka çuar në një katastrofë humanitare, me miliona civilë palestinezë që përballen me uri dhe kushte të rënda jetese.

Organizata të shumta të të drejtave të njeriut e kanë dënuar këtë veprim si një shkelje e Konventës së Gjenevës, e cila ndalon përdorimin e urisë si një armë lufte. Megjithatë, reagimi nga fuqitë perëndimore ka qenë i zbehtë, me shumë qeveri që vazhdojnë të mbështesin Izraelin pa kushte.

Roli i Medias dhe Manipulimi i Diskursit

Ndërkohë që Izraeli intensifikon operacionet e tij ushtarake, mbulimi mediatik i konfliktit mbetet i ndikuar nga narrativa e qeverisë izraelite. Shumë media kryesore shmangin përdorimin e termave si “krime lufte” apo “spastrim etnik”, duke përdorur një gjuhë më neutrale ose madje duke fajësuar Hamasin për situatën.

Një nga aktorët kryesorë në këtë strategji mediatike është Liga Anti-Shpifje (Anti-Defamation League – ADL), një nga OJQ-të më të fuqishme në SHBA. Kjo organizatë, e udhëhequr nga CEO-ja e saj me profil të lartë, është përpjekur të barazojë çdo kritikë ndaj politikave izraelite me antisemitizmin. Ky pozicion ka ndihmuar në shtypjen e zërave kritikë dhe ka frikësuar gazetarët dhe aktivistët që denoncojnë shkeljet e të drejtave të njeriut në Gaza.

Ndërsa kriza në Gaza përkeqësohet, është e qartë se strategjia e Izraelit nuk ka të bëjë vetëm me sulmet ushtarake, por edhe me kontrollin e narrativës globale. Për sa kohë që komuniteti ndërkombëtar dhe mediat kryesore vazhdojnë të heshtin për këto krime, situata për palestinezët do të bëhet edhe më e pashpresë.

Lufta për drejtësi në Gaza nuk është vetëm një çështje politike, por edhe një betejë për të vërtetën.