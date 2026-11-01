PlayStation 6 mund të kushtojë 1000 dollarë – vetëm RAM dhe SSD kushtojnë gati 700 dollarë

Konsolat e gjeneratës së ardhshme mund të kalojnë pragun e 1000 dollarëve, ndërsa shkaku kryesor i shtrenjtimit pritet të jetë inteligjenca artificiale dhe rritja e çmimeve të komponentëve elektronikë.
Sipas informacioneve të fundit, vetëm memoria RAM dhe hapësira e ruajtjes SSD për PlayStation 6 mund t’i kushtojnë Sony-t rreth 680 dollarë për një konsolë. Kjo shifër nuk përfshin procesorin dhe çipin grafik, sistemin e ftohjes apo komponentët e tjerë të nevojshëm për funksionimin e pajisjes.
Informacioni vjen nga Kepler_L2, një informator i njohur në industrinë e pajisjeve kompjuterike, i cili ka publikuar më herët të dhëna për specifikimet e mundshme të pajisjeve të gjeneratës së ardhshme. Megjithatë, këto shifra nuk janë konfirmuar zyrtarisht nga Sony.
Në gjeneratat e mëparshme të konsolave, procesori që kombinon njësinë qendrore dhe atë grafike ishte zakonisht një nga komponentët më të shtrenjtë. Por tregu ka ndryshuar ndjeshëm, pasi çmimet e memories DRAM dhe NAND, e cila përdoret në pajisjet SSD, janë rritur për shkak të kufizimeve në furnizim dhe kërkesës së madhe nga qendrat e të dhënave që mbështesin inteligjencën artificiale.
Kjo situatë ka ndikuar edhe në çmimet e pajisjeve aktuale. PlayStation 5 dhe konsolat Xbox Series X/S kanë pësuar rritje çmimesh që nga lansimi i tyre, ndërsa shtrenjtimi i komponentëve po shton pasigurinë për koston e gjeneratës së ardhshme.
Sipas vlerësimeve të mëparshme të Kepler_L2, kostoja e përgjithshme e komponentëve të PlayStation 6 mund të arrijë rreth 960 dollarë. Kjo do të thotë se çmimi përfundimtar për konsumatorët mund të kalojë 1.000 dollarë, pasi në të duhet të përfshihen edhe shpenzimet e prodhimit, transportit, marketingut dhe shpërndarjes.
Sony ende nuk ka njoftuar zyrtarisht çmimin apo datën e lansimit të PlayStation 6. Raportimet e deritanishme sugjerojnë se konsola mund të mos dalë në treg para vitit 2028, por edhe ky afat mbetet i pakonfirmuar.