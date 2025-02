Po dëmtoni shëndetin tuaj! Këto ushqime kurrë mos i kombinoni me njëra-tjetrën kur i konsumoni

Kombinimet e mëposhtme të ushqimeve rezultojnë të jenë të dëmshme për trupin pasi frenojnë proceset e tretjes dhe çojnë në dhimbje stomaku, të përziera dhe lodhje dhe konsumimi i tyre ju bën të ndiheni të fryrë dhe të rënduar.

Pra, ja çfarë duhet të shmangni.

Proteina shtazore dhe karbohidrate

Ndoshta kombinimi më i popullarizuar i ushqimit, karbohidratet me proteina shtazore si mishi dhe patatet, nuk është aq i pafajshëm sa keni menduar. Mund të sjellë fryrje, ënjtje dhe në të njëjtën kohë nuk është më e mira për të ruajtur figurën tuaj. Zgjidhni të hani mish të kuq me sallatë ose oriz të zi.

Proteina me proteina

Kombinimi i dy burimeve të pasura me proteina, si vezët me proshutën, mund të jetë mjaft i shijshëm, por në të njëjtën kohë është edhe i rrezikshëm. Ky kombinim ushqimor rëndon sistemin tretës, i cili merr shumë kohë për t’u tretur. Përveç kësaj, konsumimi i shpeshtë i tij rrit mundësinë e obezitetit.

Qumësht me fruta

Mund të tingëllojë e çuditshme, por qumështi me fruta është një kombinim dietik që mund të shkaktojë probleme me tretjen dhe aciditet në traktin gastrointestinal, duke ju bërë të ndiheni të sëmurë. Gjithashtu, qumështi i bananes, sado i shijshëm, është një kombinim mjaft i rrezikshëm pasi rëndon stomakun dhe mund të shqetësojë florën e zorrëve.

Ushqimi dhe uji

Pirja e ujit ose lëngjeve me vakt është një nga kombinimet ushqimore më të dëmshme. Uji hollon acidet e stomakut, duke penguar kështu ndarjen e proteinave, karbohidrateve dhe yndyrave. Ndaj shmangni pirjen e ujit me vaktin ose pas tij dhe përpiquni të shuani etjen të paktën 10 minuta para vaktit. Kjo taktikë do të ndihmojë në procesin e hollimit të enzimave të stomakut dhe do t’ju shpëtojë nga kaloritë e panevojshme që do të merrnit nga mbikonsumimi.