Po e ‘mbytni’ motorin në heshtje çdo ditë pa e kuptuar fare, ngasja në shpejtësinë e gabuar e shkatërron veturën tuaj

Si ta dalloni dhe shmangni “ngufatjen” e motorit – një zakon i dëmshëm që mund ta dëmtojë seriozisht makinën tuaj.
Drejtimi i një makine me ndërrues manual është një kënaqësi e vërtetë për shumë njerëz, por kërkon një aftësi të caktuar.
Edhe pse shoferët me përvojë e dinë se duke ndërruar marshin në mënyrë korrekte mund të kursejnë karburant, shoferët me më pak përvojë shpesh bëjnë një gabim që mund të jetë i kushtueshëm – “ngufatjen” e motorit.
Ky zakon në dukje i padëmshëm e tendos motorin pa nevojë dhe përfundimisht mund të çojë në prishje serioze.
Thënë thjesht, “ngufatja” ose mbingarkesa e motorit ndodh kur përpiqeni të përshpejtoni papritur në një marsh që është shumë i lartë (“shpejtësia”), ndërsa shpejtësia e motorit është shumë e ulët.
Një shembull klasik është drejtimi i 50 km/orë në shpejtësinë e pestë, ku në vend që të kaloni në një shpejtësi më të ulët, thjesht shtypni pedalin e gazit deri në fund.
Edhe pse fillestarëve mund t’u duket se shpejtësia më e lartë do të thotë më shumë fuqi, e vërteta është e kundërta. Fazat e shpejtësisë së ndërruesit më të ulët (e para, e dyta, e treta) janë përgjegjëse për dhënien e çift rrotullues që është thelbësor për ndezjen dhe përshpejtimin efikas të makinës.
Nga ana tjetër, shpejtësitë më të larta (e pestë ose të gjashtë) përdoren për të ruajtur shpejtësinë e arritur konstante, duke konsumuar sa më pak karburant të jetë e mundur.
Përpjekja për të përshpejtuar fort me shpejtësi të tilla krijon një ngarkesë të madhe dhe të dëmshme në motor.
Mbingarkesa e vazhdueshme e motorit me kalimin e kohës lë gjurmë në pjesët e tij jetësore. Ja pasojat më të zakonshme:
Dëmtimi i pistonit dhe cilindrit
Për shkak të stresit të tepërt, depozitat e karbonit grumbullohen në muret e cilindrit. Pistonët e nxehtë dhe unazat e tyre mund të “ngjiten” në këto depozita, gjë që me kalimin e kohës çon në konsumimin e tyre të përshpejtuar dhe dëmtimin e përhershëm.
“Rrjedhja” e kompresionit
Kur unazat e pistonit konsumohen, ato nuk e vulosin më cilindrin siç duhet. Gazrat e nxehtë nga dhoma e djegies “fryjnë” më pas përtej pistonëve në karterin e motorit. Kjo rrit presionin dhe temperaturën në karterin e motorit dhe mund të ndërhyjë në lubrifikimin e duhur të pjesëve lëvizëse të motorit.
Ndotja e vajit
Gazrat që hyjnë në karter mund të përzihen me lagështinë për të formuar acide që korrodojnë përbërësit metalikë. Vetë lagështia kontaminon vajin e motorit, duke krijuar llum të dëmshëm, i cili nxit korrozionin brenda motorit.
Të gjitha çojnë në prishje dhe riparime të kushtueshme që mund të shmangen lehtësisht.
Si të ngasësh siç duhet dhe të shmangësh dëmtimet?
Për fat të mirë, zgjidhja është e thjeshtë – të adoptosh zakone të mira drejtimi. Mjafton të mësosh se si “merr frymë” makina jote dhe kur është koha e duhur për të ndërruar shpejtësinë. Ndiqni këto rregulla themelore:
Përdorni “shpejtësinë” më të ulët për përshpejtim
Nëse dëshironi përshpejtim të fortë, gjithmonë ndërroni ndërruesin në një shpejtësi më të ulët. Motori do të funksionojë në diapazonin optimal të rrotullimeve dhe do të japë çift rrotulluesin e nevojshëm pa sforcim.
“Marshimet” më të larta janë për udhëtim me makinë
Sapo të arrini shpejtësinë e dëshiruar në rrugën e hapur, ndërroni shpejtësinë në një më të lartë (të katërt, të pestë ose të gjashtë) dhe mbajeni atë. Kjo kursen karburant dhe mbron motorin.
Rregulloni shpejtësinë tuaj para se të ngadalësoni
Kur jeni gati të ngadalësoni ose të ndaloni, së pari aplikoni frenat butësisht, pastaj ndërroni shpejtësinë në kohë në mënyrë që të jeni gjithmonë gati për të vazhduar drejtimin.
Duke përvetësuar këto zakone, jo vetëm që do ta mbroni motorin tuaj dhe do të shmangni prishjet e kushtueshme, por gjithashtu do të drejtoni më me efikasitet dhe siguri.