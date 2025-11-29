Po lundronin pranë brigjeve të Turqisë në Detin e Zi, shpërthejnë dy anije me naftë ruse

Shpërthime të fuqishme tronditën dy anije cisterna të premten që janë sanksionuar për transportimin e naftës ruse.

Të dy anijet cisterna, pjesë e të ashtuquajturës “flotë në hije”, ishin pranë brigjeve të Turqisë në Detin e Zi.

Këto janë anijet Kairos dhe Virat me flamur Gambian, të cilat po shkonin drejt Novorossiysk.

E para është sanksionuar nga BE dhe Britania e Madhe dhe e dyta nga BE dhe SHBA. Virat duket se ka qenë e palëvizshme në Detin e Zi perëndimor për pjesën më të madhe të vitit 2025.

Pamjet tregojnë një re të dendur tymi që ngrihet nga njëra anije dhe flakë nga tjetra. Autoritetet turke kanë konfirmuar shpërthimet.

