Po lundronin pranë brigjeve të Turqisë në Detin e Zi, shpërthejnë dy anije me naftë ruse

Shpërthime të fuqishme tronditën dy anije cisterna të premten që janë sanksionuar për transportimin e naftës ruse.
Të dy anijet cisterna, pjesë e të ashtuquajturës “flotë në hije”, ishin pranë brigjeve të Turqisë në Detin e Zi.
Këto janë anijet Kairos dhe Virat me flamur Gambian, të cilat po shkonin drejt Novorossiysk.
E para është sanksionuar nga BE dhe Britania e Madhe dhe e dyta nga BE dhe SHBA. Virat duket se ka qenë e palëvizshme në Detin e Zi perëndimor për pjesën më të madhe të vitit 2025.
Pamjet tregojnë një re të dendur tymi që ngrihet nga njëra anije dhe flakë nga tjetra. Autoritetet turke kanë konfirmuar shpërthimet.