Po ndërroni telefonin dhe po transferoni të dhënat, kjo markë e ka zgjidhur këtë problem në një mënyrë të shkëlqyer

Disa muaj më parë, Honor prezantoi funksionin AI Connect që u lejon pajisjeve të saj të ndajnë skedarë dhe të dhëna me telefonat iOS. Në versionin më të fundit, aktivizohet “klonimi”.
Klonimi i pajisjes është procesi në të cilin gjithçka nga një telefon mund të kopjohet lehtësisht në një tjetër. Shpesh përdoret për të transferuar të dhëna nga një pajisje e vjetër në një të re, pa pasur nevojë për ndonjë pajisje ose platformë softuerike të jashtme.
Si Huawei ashtu edhe Honor mbështesin këtë funksion për të transferuar të dhëna midis pajisjeve të vjetra dhe të reja. Megjithatë, kjo është hera e parë që Honor do të mbështesë transferimin direkt me Huawei HarmonyOS NEXT, pa asnjë problem apo sfidë.
Honor përditësoi aplikacionin Device Clone këtë muaj, për të mbuluar të tre sistemet kryesore operative: iOS, Android dhe HarmonyOS NEXT, transmeton Telegrafi.
Si softueri më i fundit “i zhvilluar në mënyrë të pavarur” i Huawei në listë, Honor bëhet marka e parë në industrinë e telefonave inteligjentë që mbështet transferimin e të dhënave HarmonyOS NEXT me një prekje.
Përdoruesit e telefonave inteligjentë Honor duhet të instalojnë aplikacionin “Device Clone” nga dyqani zyrtar i aplikacioneve. Pas kësaj, ndiqni këto hapa për të aktivizuar funksionin e klonimit të pajisjes:
Aktivizoni telefonin tuaj të ri.
Shkoni te Cilësimet.
Zgjidhni Sistemi dhe Përditësimet.
Prekni Klonimin e Pajisjes.
Klikoni te “Kjo është një pajisje e re”.
Zgjidhni llojin e pajisjes së vjetër si “HarmonyOS”.
Shkarkoni aplikacionin Klonimi i Pajisjes në pajisjen tuaj të vjetër dhe ndiqni të njëjtat hapa. Në vend të “Kjo është një pajisje e re”, klikoni te “Kjo është një pajisje e vjetër”.
Tani, skanoni kodin QR në pajisjen tuaj të re me atë të vjetër për të lidhur në mënyrë efektive të dy telefonat.