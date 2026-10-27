Po sikur të ndodhë dhe në Tiranë kjo që ndodhi në Beograd ditën që do bie dhe Rama…

Hakmarrja ndaj medias që mbështeti Vuçiçin dhe kërkimfalja e njërës prej tyre
Imagjinojeni një skenë ku me rënien e Ramës nga pushteti, ata që protestuan kundër tij u mësyjnë mediave që e mbështetën atë. Imagjinoni disa figura, si fjala vjen Frok Çupi e të ngjashëm me të, në duart e atyre që u fyen e u përçmuan prej tij. E pra, kjo po ndodh këto orë në Serbi.
Pas humbjes së Vuçiçit në zgjedhje, televizionet Pink dhe Informer, mbështetëse të tij, u përballën me një valë hakmarrjeje.
Më konkretisht, një grup qytetarësh sulmuan ambientet e televizionit Informer dhe ndërprenë një program të drejtpërdrejtë.
“Dhunë monstruoze, sulmi ndaj Informer, sulm ndaj lirisë së shprehjes, lirisë së fjalës publike, lirisë së gazetarisë”, tha Vuçiç.
Nga ana tjetër, lajmet e Radio-Televizionit Vojvodina (RTV), stacionit televiziv që qëndroi pranë regjimit të Vuçiçit, nisën me një kërkim falje për shikuesit.
“Shërbimi publik nuk e ka përmbushur funksionin e tij për shumë vite. Ka heshtur, ka mbyllur sytë, ka ofruar informacion të njëanshëm, ka raportuar pa kritika, nuk ka bërë pyetjet e duhura ose nuk ka bërë asnjë pyetje fare. Dhe për këtë u detyrohemi shikuesve një falje”, lexoi prezantuesi.
Ai shtoi se disa nga punonjësit në RTV luftuan që gazetarët dhe redaktorët e asaj kompanie të punonin lirshëm dhe në përputhje me parimet etike: “Fatkeqësisht, nuk e fituam betejën në kohë, por besojmë se kjo luftë është e rëndësishme për t’u zhvilluar.” /tesheshi.com/