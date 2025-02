Polemikë në Argjentinë për ndryshimin e emrit të “Rrugës së Palestinës” në “Rrugën e Familjes Bibas”

Në Argjentinë është përhapur një debat në lidhje me propozimin për ndryshimin e emrit të Rrugës së Palestinës në “Rrugën e Familjes Bibas”, një ndryshim që ka shkaktuar kontestime dhe mbështetje të ndara. Yamil Santoro, anëtar i këshillit komunal të Buenos Aires, ka propozuar nderimin e Shiri Silberman Bibas dhe dy djemve të saj, Ariel dhe Kfir, të cilët u morën peng dhe u vranë në Gaza në tetor të vitit 2023.

Familja Bibas është e njohur për mbështetje të fuqishme për Izraelin dhe lidhjet e forta me komunitetin hebre në Argjentinë. Propozimi për ndryshimin e emrit është përballur me kundërshtime, veçanërisht nga komuniteti palestinez në Argjentinë, i cili e konsideron këtë një veprim provokues.



Presidenti i krahut të djathtë, Javier Milei, mbështet propozimin, por vendimi përfundimtar do të merret nga legjislatura e Buenos Aires, ku opinioni është i ndarë.

Ky debat është pjesë e një diskutimi më të gjerë mbi politikën ndërkombëtare dhe pozitat e ndryshme mbi çështjen israelo-palestineze. /mesazhi