Polestar prezanton konceptin mbresëlënës Formula 2030, por vetura nuk pritet të hyjë në prodhim

Polestar ka prezantuar konceptin e ri Formula 2030, një veturë elektrike sportive me dizajn futurist që ofron një pasqyrë të drejtimit që mund të marrë pamja e modeleve të ardhshme të markës suedeze. Megjithatë, kjo veturë me pesë dyer nuk pritet të arrijë në prodhim, ndonëse disa nga elementet e saj do të përdoren në modelet e ardhshme të kompanisë.
Prezantimi vjen në një periudhë sfiduese për Polestar në tregun amerikan. Marka në pronësi të grupit Geely pritet të përballet me kufizime në SHBA për shkak të rregullave të reja për automjetet e lidhura me internetin, të cilat hyjnë në fuqi nga viti model 2027.
Lidhjet teknologjike të kompanisë me Kinën bëjnë që ajo të preket nga këto masa. Megjithatë, Polestar mbetet optimiste për të ardhmen, pasi tregu amerikan përbën vetëm një pjesë të shitjeve të saj globale.
Sa i përket konceptit Formula 2030, ai bie në sy për pamjen agresive, karrocerinë e gjerë, profilin shumë të ulët dhe rrotat masive 22-inç me fiksim qendror. Nga ana e dizajnit, vetura të kujton një version futurist të Volvo C30, por me një konfigurim pa shtylla tradicionale dhe me dy dyer shtesë në pjesën e pasme, të cilat hapen në drejtim të kundërt për ta lehtësuar hyrjen dhe daljen.
Pjesa e përparme i jep pamjen e një veture sportive, megjithëse koncepti është projektuar si një automjet praktik me katër ulëse dhe dy hapësira për bagazhe. Në pjesën e pasme, Polestar e përshkruan dizajnin si të ngjashëm me një UFO, ndërsa vëmendjen më të madhe e tërheqin dritat e reja, të cilat largohen nga shiriti i pandërprerë ndriçues që është bërë i zakonshëm në shumë modele moderne.
Formula 2030 është 4.680 milimetra e gjatë, 2.021 milimetra e gjerë dhe vetëm 1.350 milimetra e lartë. Kjo e bën më të madhe se Polestar 2, por edhe më të ulët se Polestar 4 i ri. Baza e rrotave prej 2.780 milimetrash ofron hapësirë të konsiderueshme për një automjet të kësaj madhësie, falë platformës së dedikuar për veturat elektrike.
Ndër elementet e tjera interesante janë fshirësja e vetme e xhamit të përparmë, e vendosur vertikalisht si në veturat e garave, çatia pothuajse tërësisht prej xhami që përfundon me një spoiler të madh, si dhe sensori LiDAR, i cili del në pah vetëm kur aktivizohet sistemi i drejtimit autonom.
Edhe pjesa e pasme është projektuar me një xham të gjerë, në harmoni me atë të përparmë, duke krijuar një kabinë të ndriçuar mirë, pavarësisht profilit të ulët të veturës.
Brendësia e Formula 2030 sjell disa zgjidhje të veçanta. Koncepti ka katër ulëse individuale me mbështetëse dhe jastëkë të fryrë, të cilët përshtaten sipas trupit të secilit pasagjer.
Kabina është e orientuar kryesisht drejt shoferit. Ajo përfshin një ekran të lakuar 20-inçësh, të vendosur drejtpërdrejt në kolonën e timonit, si dhe një ekran qendror me prekje prej 12.2 inçësh, të integruar në tunelin qendror.
Megjithatë, Polestar nuk është mbështetur tërësisht te ekranet me prekje. Nën ekranin qendror janë vendosur tetë kontrolle fizike të personalizueshme, të cilat mund të konfigurohen me lloje të ndryshme ndërprerësish dhe rrotulluesish. Kjo përbën një qasje ndryshe nga tendenca e industrisë së automobilave për të zëvendësuar pothuajse të gjithë butonat tradicionalë me ekrane.
Një tjetër veçori është përshtatja e kabinës sipas mënyrës së zgjedhur të vozitjes. Në modalitetin autonom, ekrani qendror ngrihet nga paneli, ndërsa timoni dhe ulësja largohen nga njëri-tjetri. Në modalitetin Performance, ekrani ulet në konzolën qendrore, kurse timoni dhe ekrani përpara shoferit afrohen drejt tij.
Polestar nuk ka publikuar ende të dhëna teknike për sistemin e lëvizjes së Formula 2030. Dihet vetëm se bëhet fjalë për një koncept elektrik, por kompania nuk ka zbuluar fuqinë e motorëve, kapacitetin e baterisë apo shifrat e performancës.
Kjo është veçanërisht interesante duke pasur parasysh pamjen sportive dhe amortizatorët Öhlins, të frymëzuar nga garat automobilistike, që sugjerojnë potencial të lartë për performancë.
Koncepti ka edhe një hapësirë të posaçme në bagazhin e përparmë për helmetat e garave dhe një fikës zjarri. Kjo pjesë është e përforcuar me një shufër strukturore ngjyrë ari, e cila ndihmon në rritjen e ngurtësisë së shasisë.
Megjithëse Formula 2030 nuk pritet të prodhohet në këtë formë, Polestar ka konfirmuar se disa prej elementeve të dizajnit të saj do të kalojnë te modelet e ardhshme të markës.
Këto përfshijnë gjeneratën e re të Polestar 2, e cila pritet të prezantohet në vitin 2027, si dhe SUV-in elektrik kompakt Polestar 7, që planifikohet të vijë në vitin 2028.
Kështu, edhe pse kjo veturë sportive me pesë dyer ka pak gjasa të dalë në treg, idetë më të mira të saj nuk do të mbeten vetëm në studion e dizajnit