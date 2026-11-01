Policia britanike arreston 139 mbështetës të Palestine Action para shqyrtimit të çështjes në Gjykatën Supreme

Policia britanike ka arrestuar të paktën 139 mbështetës të grupit Palestine Action gjatë protestave të zhvilluara në Londër dhe Edinburg, vetëm pak ditë para se Gjykata Supreme të shqyrtojë ankesën kundër ndalimit të organizatës nga qeveria britanike.
Arrestimet nisën në Londër, ku qindra protestues u mblodhën para ambasadës së Shteteve të Bashkuara, në kuadër të një aksioni kundër klasifikimit të grupit si organizatë terroriste.
Policia Metropolitane e Londrës konfirmoi se 139 persona ishin arrestuar dhe se operacionet e arrestimit po vazhdonin.
Që nga korriku i vitit 2025, kur qeveria britanike e ndaloi Palestine Action në bazë të ligjeve kundër terrorizmit, më shumë se 4,000 persona janë arrestuar nën dyshimin se kanë shprehur mbështetje për grupin.
Shumë prej të arrestuarve, përfshirë të moshuar dhe të mbijetuar të Holokaustit, kanë mbajtur pankarta me mbishkrimin: “Unë kundërshtoj gjenocidin. Mbështes Palestine Action”.
Gjykata Supreme shqyrton ankesën
Organizatorët e protestave nga grupi “Defend Our Juries” e kanë dënuar valën e arrestimeve, duke e cilësuar shqetësuese që më shumë se 4,000 persona janë arrestuar në bazë të ligjeve kundër terrorizmit për pjesëmarrje në protesta paqësore.
Ndalimi i Palestine Action e bën anëtarësimin në grup ose shprehjen e mbështetjes për të vepër penale, e cila mund të dënohet me deri në 14 vjet burgim.
Bashkëthemeluesja e grupit, Huda Ammori, ka paraqitur ankesë ligjore kundër këtij vendimi, duke argumentuar se ndalimi është joproporcional dhe cenon të drejtat e njeriut.
Gjykata Supreme pritet ta shqyrtojë çështjen gjatë një seance dyditore, që nis të mërkurën, pas një vendimi të Gjykatës së Apelit në qershor, e cila kishte mbështetur vendimin e qeverisë.
Në protestat e Londrës, demonstruesit mbanin pankarta me mbishkrime si: “Si mund të jetë krim përpjekja për të ndaluar një gjenocid?” dhe “Ne jemi protestues, jo terroristë”.
Palestine Action u themelua në vitin 2020 me synimin për të kundërshtuar atë që organizata e cilëson si pjesëmarrje globale në regjimin izraelit të aparteidit. Aktivitetet e saj janë përqendruar kryesisht në objektivat e kompanive britanike të industrisë së mbrojtjes, veçanërisht kompanisë Elbit Systems. /mesazhi