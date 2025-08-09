Policia dhe ATK-ja zhvillojnë aksion inspektimi në 21 auto parkingje në Prizren

Policia e Kosovës ka njoftuar se të premten, ka realizuar një aksion inspektimi në 21 auto parkingje në qytetin e Prizrenit.
Siç thuhet në njoftim, aksioni kishte për qëllim parandalimin dhe hetimin e veprës penale “Shmangie nga tatimi”.
Gjatë inspektimeve janë evidentuar disa shkelje si: në të gjitha parkingjet e kontrolluara nuk janë lëshuar kuponë fiskal, janë identifikuar 9 punëtorë të paregjistruar, 5 parkingje nuk posedonin arka fiskale, 2 biznese të paregjistruara, ndërsa 2 biznese pa kontrata qiraje.
“Për secilin rast, inspektorët e Administratës Tatimore do të ndërmarrin veprimet procedurale sipas kompetencës, ndërsa Policia e Kosovës do të vazhdojë procedurat ligjore për veprën penale “Shmangie nga tatimi”. Policia e Kosovës mbetet e përkushtuar në luftimin e veprave penale në fushën e krimeve ekonomike dhe nxit të gjithë qytetarët të respektojnë ligjin, duke kontribuar në një ambient të drejtë dhe të ligjshëm për të gjithë”, theksohet në njoftim.
Aksioni është zhvilluar përmes Drejtorisë për Hetimin e Krimeve Ekonomike dhe Korrupsionit, në bashkëpunim me Administratën Tatimore të Kosovës dhe me asistimin e Drejtorisë Rajonale të Policisë në Prizren, si dhe në koordinim me Prokurorinë Themelore në Prizren.